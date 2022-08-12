全台唯一　台南市推動「智慧水產加工及物流運籌中心」動土

▲台南市「水產加工及物流運籌中心」舉辦動土典禮，台南市長黃偉哲、農委會主委陳吉仲、漁業署副署長王正芳及台南市議會議長郭信良等人共同啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台唯一由地方政府推動之「水產加工及物流運籌中心」，12日在台南將軍漁港旁工程預定地舉辦動土典禮，台南市長黃偉哲親自出席，與農委會主委陳吉仲、漁業署副署長王正芳及台南市議會議長郭信良等關心漁業產銷的地方民代、里長一同見證工程啟動。

黃偉哲表示，這個水產加工及物流中心，可以為台南水產養殖業打一劑強心劑，透過增加冷鏈加工量能，提升台南水產競爭力，讓台南的優質水產能夠賣到更遠的地方，黃偉哲期盼工程盡速完工，幫助台南市漁民創造產業新契機。





市長黃偉哲表示，台南市為國內養殖重鎮，水產養殖面積更達全台第一，包括虱目魚、台灣鯛、石斑等都是大宗漁產，「水產加工及物流運籌中心」完成後，能夠協助在地漁產品的冷凍加工，改善漁民收入。黃偉哲也特別感謝中央漁業署補助計畫經費，以及台南市議會的支持，讓工程能夠順利推動。



農委會主委陳吉仲表示，台南是全台虱目魚、台灣鯛等漁產的重要產地，水產冷凍加工中心運作後，能夠幫助維持水產的優良價格，中央漁業署除了補助計畫經費1.44億元的一半之外，未來其他的加工設備也會全力支持，讓台南所有辛苦養殖的漁民維持好的收入水準。



台南漁業青年聯誼會會長施宏宜也表示，水產加工物流中心完工成立後，可以幫助台南年輕一代的養殖業者打造自有品牌，對於推廣台南優質產品非常有幫助。



農業局進一步說明，「水產加工及物流運籌中心」計畫分為兩階段，第一階段「智慧水產示範基地」，利用基地1/4土地（0.43公頃），興建符合HACCP及GHP規範的水產加工廠及冷凍倉庫，計畫經費1.44億元，並獲中央漁業署補助1/2，興建完成後將以營運移轉(OT)方式委託民間機構經營，預計每年可處理水產達4,300公噸。第二階段「水產加工轉運樞紐」將利用剩餘1.27公頃土地發展物流中心，促進養殖產業升級。