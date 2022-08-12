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林智堅換台南選會贏？　網篤定：根本不知道怎麼輸

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲有網友好奇詢問，林智堅去台南參選是否會上。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭文晴／綜合報導

林智堅9日被台大認定抄襲余正煌的碩士論文，引來各界關注。有網友表示，林智堅被論文和球場議題弄到脫不了身，以這種狀況來看「桃園已經是岌岌可危」，若調去台南選，是否有機會一挽狂瀾，下方不少人留言「穩啦，根本不知道怎麼輸。」

該名網友在PTT的Gossiping版以「治肩如果換去台南選有希望選上嗎」為題，表示林智堅目前在被論文和球場議題纏身，在桃園的選情可以說是「岌岌可危」，以他的觀察，「只有台南歷年以來是民進黨的勝利保證」，試問網友「如果把治肩調去台南選，不知道有機會一挽狂瀾嗎？」

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▲▼PTT。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT網友討論熱烈。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出立即引來網友熱議，不少人無疑表示「完全沒問題，台南綠到流汁」、「可以，再用同樣方式再拿10個學位都沒問題」、「100%會上，而且會拿到壓倒性票數」、「躺著上~」、「台南只要放一顆綠皮紅肉的西瓜就上了」、「穩啦，根本不知道怎麼輸」、「哪個民進黨的在台南選不上，才是新聞吧」、「台南應該登記就上了，競選經費都能省了。」

也有人搞笑指出，「你把高雄放在哪裡？比死忠高雄才沒有輸」、「高雄被韓導篡位過，血統已經不純了」、「現在高雄也重回鋼區了吧。」

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