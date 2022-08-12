透天厝內建「溫室」！網購種子種出4kg大麻　警上門2男栽了

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

大麻在台灣仍屬列管第二級毒品，但近年來查獲非法栽種大麻的案件卻屢屢上升，植株數、毒品量都有增加趨勢，台南歸仁警分局日前獲報，陳男疑似在出租屋處2樓加蓋鐵皮屋內，搭建「溫室」與設備種植大麻，蒐證後於10日前往攻堅搜索，當場查扣大麻活株、剪下的大麻葉共近4公斤及種植設備等相關證物，將陳、曾2嫌依違反毒品危害防制條例送辦。

▲台南警方破獲透天厝內自建「溫室」栽種大麻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為宣示政府對毒品的立場即為「痛打」，行政院也召開跨部會反毒會議，協力推動反毒工作。台南歸仁警分局就接獲線報，陳姓男子疑似在新市區大社里透天住宅內，與友人曾嫌共同搭設溫室並購買設備栽種大麻，台南地檢署蒐證後，於10日持搜索票前往攻堅，在2樓發現陳、曾2嫌所搭建溫室，2人表示大麻種子是從網路上購買，並自學種植方法，警方當場查扣大麻活株、剪下的大麻葉共近4公斤，以及種植設備等，全案將陳、曾2嫌依違反毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦。

歸仁警分局長邱顯良表示，台灣仍將大麻相關物品列為第二級毒品，嚴格管制，隨國際旅行逐漸恢復，預計赴國外旅遊人數將持續增加，屆時夾帶或誤帶返國觸法情形恐將增加，請民眾多加注意切勿違反我國法律，歸仁警分局也呼籲，大麻屬於二級毒品，對人體的傷害包括肺、心，在心理上會造成妄想、幻覺並有成癮性，呼籲民眾千萬別好奇施用！