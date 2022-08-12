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台南參加第62屆全國科展大放異彩　黃偉哲市長大讚

▲第62屆中小學科學展覽會舉行頒獎典禮，台南市再創佳績，獲獎率創近年新高，黃偉哲市長大讚團隊優秀，用實際成果證明南市推動科學教育的努力與深化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第62屆中小學科學展覽會舉行頒獎典禮，台南市再創佳績，獲獎率創近年新高，黃偉哲市長大讚團隊優秀，用實際成果證明南市推動科學教育的努力與深化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第62屆中小學科學展覽會12日在國立台灣科學教育館舉行頒獎典禮，台南市再創佳績，在送展的18件作品（國中8件、國小10件）中，共有15件作品獲獎，獲獎率83.33％較去年再增2％，創近年新高，黃偉哲市長大讚團隊優秀，用實際成果證明南市推動科學教育的努力與深化。

市長黃偉哲表示，南市以文化立都，近年積極發展為科技新都，中小學的科研發展可帶動城市轉型的進展。全國科展是中小學科學研究的最高殿堂，感謝全體指導老師，激發了學生投入科展與科學知識的探索，期勉各校繼續努力，也期勉同學持續保有探索及研究的好奇心，未來發揮所長讓生活變得更好。

教育局長鄭新輝表示，科學教育持續扎根與深化是台南市科學教育一直努力的目標，台南市今年市科展共有228件作品報名參加，選出129件特優作品，最終挑選出18件作品參加全國賽。本屆共15件獲獎，83.33％的獲獎率是對學校努力最好的肯定，將持續協助學校落實科學實作與探究。

▲第62屆中小學科學展覽會舉行頒獎典禮，台南市再創佳績，獲獎率創近年新高，黃偉哲市長大讚團隊優秀，用實際成果證明南市推動科學教育的努力與深化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東區勝利國小獲國小組地球科學科第1名、台灣康寧創新優等獎，以「泥岩上的石灰岩~大崗山地質環境之探討」為題，發現大崗山上段石灰岩層，受到從下段泥岩層往上頂的作用力，而造成放射狀裂隙。團隊自製土壤力學實驗的壓密儀，測量出泥岩的膨脹上頂力，運用在學校學到的scratch語言，設計三個融合研究成果的遊戲程式，可供未來大崗山地質館參考使用。

善化區小新國小獲國小組生物科第1名、探究精神獎以及台灣昆蟲學會正瀚創新獎，以「大『腳』流星，敢盡殺『孑』 -探討中華粗仰椿(Enithares sinica (Stål, 1854))的生態習性與動物行為」為題，他們發現在50隻孑孓裡，華椿成蟲一天平均吃食孑孓46隻，且雌蟲食量大於雄蟲，建議可當生物防治孑孓的物種。

東區復興國小獲國小組化學科第3名，以「淨『塑』撤離『鐵』定『油』效」，為題，他們觀察到，水中裂解的塑膠微粒，已危害生物生存。研究發現，先用油料去吸附水中的塑膠微粒，再利用鐵磁性物質吸附含有塑膠的油料，最後利用磁鐵將鐵磁性物質、油、塑膠一併從水中吸出，所發明的三層次清除法，省成本又減低汙染。

▲第62屆中小學科學展覽會舉行頒獎典禮，台南市再創佳績，獲獎率創近年新高，黃偉哲市長大讚團隊優秀，用實際成果證明南市推動科學教育的努力與深化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中西區南大附小獲國小組數學科第3名，以「聖誕『數』好好玩」為題，探討以90直角展開直立的立體聖誕卡片中，發現當等腰三角形的寛度固定時，若它的高度愈低，則在立體卡片以90角展開站立時，底部中點凸出時會愈傾斜，最後推導出如何利用等腰三角形的高度與寛度計算出底部中點凸出時上升高度的公式，以及如何裁切等腰三角形，進而做出底部呈現水平的立體聖誕樹。

中西區南大附小也獲國小組生活與應用科學科(一)第3名，以「微生物生態瓶-應用資料科學聽聲、視影」為題，以Winogradsky column裝置在地採集不同水源與泥漿，依據能量來源（光與養分）各呈現出不同的菌落分層，歸納出細菌的三種運動型態。同時，也應用智慧演算法透過感測微生物數據使資訊聲音化藉以輔助視力受損的人。

▲第62屆中小學科學展覽會舉行頒獎典禮，台南市再創佳績，獲獎率創近年新高，黃偉哲市長大讚團隊優秀，用實際成果證明南市推動科學教育的努力與深化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示， 台南市在本屆全國科展滿載而歸，東區勝利國小獲國小組地科第1名、台灣康寧創新優等獎；善化區小新國小獲國小生物科第1名、探究精神獎、台灣昆蟲學會正瀚創新獎；東區復興國小獲國小化學科第3名；中西區南大附小獲國小數學科第3名、生活與應用科學科(一)第3名。另有6件作品獲佳作、4件獲大會特別獎。

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