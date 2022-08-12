台南木工工會修繕獻愛心　勞動部長親臨肯定

▲勞動部許銘春部長特別前往木工工會給予肯定嘉許，台南市勞工局長王鑫基、大台南總工會副理事長陳美靜也到場勉勵志工夥伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市木工業職業工會木工達人組成的志工隊，自2013年起協助勞工局修繕弱勢家庭達190戶，工會現明華理事長表示，工會會員3千多人，加入「做工行善團」志工已逾百人，行「繕」數百里，為弱勢家庭修繕房屋、改善居住品質逾百戶，勞動部許銘春部長12日特別前往木工工會給予肯定嘉許。

許銘春部長提到疫情期間很感謝工會及工會幹部的協助，不僅即時協助勞動部發放紓困貸款予無一定雇主之勞工和自營作業者，也協助失業勞工參加充電再出發、安心即時上工等紓困方案；此外，今年5/1勞工職業災害保險及保護施行上路，施行之相關配套措施與子法較多；今年8/5也修正發布工、漁會辦理保險業務補助要點，提高工、漁會辦理相關業務行政事務費補助金額，落實勞工職業災害權益保障。部長感謝工會與地方政府共同協力辦理教育訓練宣導，建立勞工朋友職災預防勝於職災後之重建的觀念。

許銘春部長除感謝工會疫情期間來為基層勞工之服務外，也特別感謝木工工會熱心之志工團隊，亦肯定工會夥伴在工作之餘，仍行有餘力為社會公益付出，著實對台南市「做工行善團」印象深刻，也感謝台南市志工將無私的大愛擴及到外縣市，台南市「做工行善團」傑出的修繕經驗，要歸功於台南市木工業職業工會扮演絕佳的領頭羊角色，共同凝聚各工會專業志工，形成修繕大家庭，公私協力的成功模式更對社會公益寫下新的里程碑。

2013年時任工會理事長的方澄科提到，回憶當年時帶著工會志工夥伴一起投身公益修繕行列，志工們就是秉持著「歡喜做、甘願受」的熱忱，當時甚至連全國第一名的「祖師輩」師傅都撩落去一同為弱勢修繕房屋，大夥雖是無償付出時間與勞力，但內心卻十分快樂與知足，直到現在只要弱勢家庭有亟待整修的房屋，不論地處如何偏遠或者是否外縣市，工會志工只要接到通知就會主動報名參加，甚至不惜犧牲例假日的休息時間，有時候修繕更一次就來多位手藝精湛的木工師傅，顯現團隊不僅免費修屋更用心施作。

木工工會夥伴不僅為弱勢修屋，也協助市府勞工局修復二手家具，市府勞工局在官田區隆田陸橋下方設有「二手家具」倉庫，目前來自社會、公私部門等團體捐贈之二手家具都會被送至倉庫儲放，並由志工夥伴協助修復，手藝精湛的夥伴更常將老舊的家具再巧手組裝成新家具，例如書架轉變為衣櫥，更讓市長黃偉哲稱讚道「垃圾變黃金、黃金變愛心」。

而工會除積極投身公益為社會回饋之餘，也非常注重年輕會員的專業能力培養，因此開設有勞工自主學習計畫包括裝潢木工實務應用班、室內設計繪圖實務班及室內設計3D繪圖班等，讓會員除學習木工實作技術外，也有規劃設計能力做後盾，目前持有模板職類以及家具木工職類甲級證照者已有56人，學員在職訓班實作的成果也會透過市府勞工局職訓成果展辦理義賣活動，而義賣所得則捐給「做工行善團」做弱勢家庭房屋修繕。

木工工會在「做工行善團」中的夥伴不僅有熱心公益的熱忱，學理及實作能力堅強的志工更是比賽中的常勝軍，例如楊豐吉及吳冠紳組成的兩人團隊，參加台中市政府魯公達人盃裝潢木工比賽就摘下第一名，更是連兩年奪冠。而志工夥伴在社會貢獻上亦有傑出表現，例如現任黃明華理事長榮獲2021年台南巿好人好事代表、副理事長方澄科榮獲2020年台南巿好人好事代表、理事歐天來榮獲2022年台南巿好人好事代表。副理事長方澄科及秘書長謝受君榮獲勞動部第9屆全國績優勞工志工；近年當選全國模範勞工者有李省興、楊豐吉、吳冠紳。近年來當選台南巿勞工模範父親的有副理事長方澄科、李錦川、王國清、吳通淮、田政仕、歐天來、王宗宸、謝受君等。

工會理事長黃明華表示未來仍會持續凝結工會夥伴不遺餘力投入社會公益中，而自109年起在台南市黃偉哲市長以及勞工局王鑫基局長的帶領下，「做工行善團」的經驗傳承已逐步邁向外縣市，工會在日後亦會秉持當年方澄科理事長創立志工修繕隊的衷心，持續踏實前進，也盼會員與志工的一身好技能不僅能養家，更能回饋社會、造福社會。大台南總工會副理事長陳美靜也到場勉勵志工夥伴

勞工局王鑫基局長感謝勞動部許銘春部長特地南下勉勵勞工基層，勞工局也會持續扮演好「桶篐」的角色，堅持做對的事、把事做對，落實台南市黃偉哲市長推動「希望家園」的政策理念，致力推廣工會專業人才公益化，結合工會志工專長為社會公益服務，將志願服務的快樂散播到每個家庭。