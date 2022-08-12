跨國非法高薪職缺暗藏危機　黃偉哲：求職者應提高警覺

▲台南市長黃偉哲關心國人赴柬埔寨等海外工作，因有非法工作、遭受囚禁、毒打傷害或甚至被轉賣等人口販運情事發生，呼籲市民朋友小心提防以免受害。（圖／記者林悅翻、市府提供，下同）



記者林悅／台南報導

針對近來媒體報載及外交部也接獲國人赴柬埔寨等海外工作，因有非法工作、遭受囚禁、毒打傷害或甚至被轉賣等人口販運情事發生，台南市長黃偉哲向廣大市民朋友宣導，遠赴柬埔寨等東南亞國家進行海外工作時，切記要等別小心做好求證工作及多方詢問，以免赴海外工作時，人財皆失，及造成無法彌補的憾事。

根據外交部自今年2月以來，已接獲約40起國人疑似遭誘騙到柬埔寨求職的陳情案。詐騙集團在社群刊登「免經驗、年收百萬、高薪出國打工、不需英(外)語能力、能事先預支機票」求職廣告，誘騙年輕人赴柬埔寨淘金。如遭誘騙到柬埔寨工作者不願從事詐騙等非法工作，遭囚禁毒打或被轉賣，人口販運，時有所聞，因我國在柬埔寨沒有辦事處，無法即時安排救援，當地台商、僑胞接獲被害人求援後，甚至與黑幫接洽、付贖金，且案例持續增加中，在此呼籲國人同胞，如遇前往東南亞國家工作者，需要再三向勞工局或警察單位求證。

市府指出，據媒體報導柬埔寨當地台商指出，柬國因為政治因素再加上台灣要設辦事處困難，目前有很多事務得靠當地台商進行代收發文件、代辦簽證等，從去年開始陸續有人遭囚禁，轉向求援，幫付贖金竟成「新增業務」，在目前各項法令及政策不明確的狀態下，請國人要赴外打工時還是要小心謹慎。

而誘騙樣態大都為被高薪誘騙、工作輕鬆、徵才條作簡單門檻低，但是前往柬埔寨工作後，因為不願意從事電信詐騙等不法活動，導致遭毆打、拘禁及勒贖「違約金」等情事發生，發生人口販運轉賣的情事發生。在此呼籲求職民眾，在找工作時勿貪高薪、考量自身能力，了解及慎選仲介機構，主動與駐外館處聯繫(旅外國人動態登錄)、仔細妥善保管個人證件護照文件及財物，並了解國外各項法令及自我評估海外工作之各項風險。勞工局及警察局也提醒大家如遇有招募廣告不實或者是非法工作等疑慮，都可向警察單位及勞工局求證，讓民眾有選擇合法安全的求職管道。

台南市勞工局長期以來關心勞工求職就業情形，黃偉哲市長也一再關心市民打造「希望家園」理念，市府再次呼籲另民眾找工作時，如遇到海外尋職工作一定要切記下列事項：選擇合法安全的求職管道、多方詢問與查證、勿輕易受高薪及完美福利所利誘、妥善保存與當地駐外辦事處的連絡方式護照、財務及證件隨身帶，手機請勿離身，可致電縣市政府相關機關或勞動部專線洽詢相關事宜。

洽詢專線：台南市政府勞工局電話06-2991111分機6686、8148；勞動部免付費電話 0800-777-888(台灣就業通)；內政部警政署反詐騙查詢165；「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話800-0885-0885。