視察麻豆國中操場整建工程　黃偉哲：提供優質運動環境

▲台南市長黃偉哲在教育局長鄭新輝及地方民代的陪同下，前往麻豆國中視察運動操場及周邊設施整建情形，並與學生親切互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市持續整建學校運動操場，10日一早市長黃偉哲在教育局長鄭新輝及地方民代的陪同下，前往麻豆國中視察運動操場及周邊設施整建情形，肯定教育局及學校行政團隊的辛勞，讓師生及社區民眾能有更優質、更舒適的運動環境。





市長黃偉哲表示，運動操場及周邊設施整建是國家的重要施政項目，也是台南市民關切的教育議題，南市府獲教育部補助86校，總經費新台幣6億1442萬3000元，目前已有32校完工、53校施工中、1校辦理工程招標中，目前完工校數為全國最多，全案更有望於今年度執行完畢。





黃偉哲進一步指出，這次沒有獲教育部經費補助操場整建工程的學校，後續也會用市預算來補強，也希望各校能好好維護與愛惜得來不易的新操場，讓台南市的校園都有舒適的運動空間，有好的場地可以栽培更多的運動選手。

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黃偉哲視察麻豆國中操場整建工程，巧逢該校田徑隊練習，田徑隊特別邀請黃市長擔任發令員，為分組練跑的隊員喊預備與開始跑步的口號，另外他也和同學在操場試飛學生手工製作的手持飛機，互動十分熱鬧有趣。





教育局長鄭新輝表示，學校跑道為社區重要之運動場所，改善跑道不僅可提供學生友善的運動環境，亦可增加社區民眾使用率，提升整體社會運動風氣。教育局將持續協助學校充實各校教學設施、設備，透過豐富學生的學習資源，提升學習的興趣，期許校園，作為承載每個孩子夢想及美麗回憶的秘密基地，讓孩子有適性揚才、快樂學習的優質環境，同時也讓鄰里社區更加美好且充滿活力。





麻豆國中校長蔡淑芬，特別感謝市府對學校運動環境的重視，他指出麻豆國中為台南市少數符合400公尺8道標準的場地，這次獲教育部補助1400萬元，經整建完成後，學校會更加珍惜整建成果，也會提供給學區各校或其他機關，舉辦運動賽事等各式活動，讓優質的場地，發揮最大效益。他也期許學生在優質場地的加持下，能精益求精，盡情揮灑，爭取佳績。