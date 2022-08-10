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台南推出傳統市場小旅行！　黃偉哲：跟著美味迺菜市找到心中米其林

▲台南樂活市集星光閃閃嘉年華活動開跑記者會，由市長黃偉哲到場致詞，歡迎大家一起到台南迺菜市，吃美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南樂活市集星光閃閃嘉年華活動開跑記者會，由市長黃偉哲到場致詞，歡迎大家一起到台南迺菜市，吃美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府鑑於民眾消費習慣已轉向連鎖賣場、或超商購物，為吸引消費者回傳統市場，將從8/20至9/3的週六或週日，分別在新化、鹽水、鴨母寮、東菜市及西門淺草等5處，舉辦別開生面的「台南樂活市集小旅行-跟著美味去旅行」，帶領大家走訪統市場。

10日並舉行台南樂活市集星光閃閃嘉年華活動開跑記者會，由市長黃偉哲到場致詞，現場也抽出2名光陽機車的幸運得主，強調這5場活動絕對物超所值，歡迎大家一起到台南迺菜市，吃美食。

市長黃偉哲表示，台南有很多美食都是巷弄美食，雖然米其林即將來台南評鑑美食餐廳，但是很多台南人的日常、或小時候的回憶，很多美食都在市場、或在夜市裡，當然市場不僅是賣美食，也有很多生鮮的魚貨、蔬菜、豬肉及其他的日常百貨，歡迎大家來傳統市集吃美食。

後疫情時代觀光旅遊復興，聚落的形成、小吃的發展，很多都是從傳統市場開始，小旅行活動由台南人領路，帶大家走訪傳統市場，將帶領大家品嚐傳統市場在地隱藏版美食及體驗市場周邊文化風情，同時將推出樂活市集名攤超星海選-《我心中的米其林》，邀請大家在走訪傳統市場，一起參加樂活市集名攤超星海選活動，廣邀大家一起到臺南迺菜市。

▲台南樂活市集星光閃閃嘉年華活動開跑記者會，由市長黃偉哲到場致詞，歡迎大家一起到台南迺菜市，吃美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌指出，疫情後為積極振興傳統市場商機，市府持續辦理不同活動振興市場，邀請民眾上網票選推薦心目中的米其林市場、名攤，樂活市集名攤超星海選及市場小旅遊活動，即將於8月開跑，邀請民眾到台南迺菜市、吃隱藏美食，體驗台南人的生活，也可以上網票選台南特色的傳統市集與名攤，參加投票還可以參加抽獎把買菜金帶回家。

市場處長陳豪吉說，今年推出的台南市場小旅行活動，結合了台南網紅拍照熱點、台南必去老街、與神同行小風神神怪路線以及台南各地美食，有吃有玩，名額有限報名從速，更多活動內容資訊歡迎民眾到「台南市市場巡禮」臉書查詢，報名網址：https://reurl.cc/W1XvE9。

市場小旅遊活動走期：1.8月20日(六)-《新化x跟著大目降去旅行》2.8月21日(日)-《鹽水x跟著古蹟去旅行》3.8月27日(六)-《鴨母寮x跟著小風神去旅行》4.8月28日(日)-《東菜市x跟著美食去旅行》5.9月3日(六)-《西門淺草x跟著網紅去旅行》

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