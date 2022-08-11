治安會議深入社區　東港警：高薪徵才「蜜糖」攏是假

▲東港警分局在東港鎮興中里東隆世紀大樓舉辦社區治安會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局於10日晚8時至轄內東港鎮興中里東隆世紀大樓舉辦社區治安會議，邀請大樓住戶及里民們參加，藉此機會與民眾一起意見交流，除暢談對於治安與交通的想法，更加強宣導勿誤入海外求職陷阱，參與民眾反應熱烈。

會中東港家福中心社工宣導家庭暴力跟蹤騷擾法防治等觀念、消防人員宣導火災住警器的重要及火災發生保護措施。

偵查隊副隊長蘇俊德宣導青春專案5大主軸之外，更向民眾宣導近來發生之國人遭誘騙至柬埔寨、寮國等地工作，卻淪為詐騙集團所利用甚至強摘器官案件，特別呼籲民眾看見海外求職主打「高薪、包吃包住、包機票、免經驗免學歷、工作輕鬆」，務必提高警覺勿輕易相信，並注意身邊親友是否遇到相關詐騙，提醒其勿入求職陷阱並撥打報案專線。

交通組警員張其碩透過播放高齡者交通事故影片，提醒年長者道路行車安全並宣導夜間行走應穿光鮮衣服或配戴發光物品，建立交通安全的正確觀念。



分局長張世儒表示，近期國人因求職陷阱受騙至海外的案件頻傳，遭拘禁毆打、強摘器官的新聞更是駭人，提醒民眾「免經驗、高薪、工作輕鬆、快速致富」等關鍵字須小心求證，避免成為人口販運集團待宰羔羊。社區治安會議不僅針對轄內交通、治安等議題宣導，更重要的是讓民眾獲取最新的資訊及防制觀念，建立起警政與地方的聯繫網絡，使轄內的安全網絡更加穩固。