全國第一！　黃偉哲表揚全國貓咪盃程式設計競賽獲獎團隊

▲台南市長黃偉哲接見表揚2022年度全國貓咪盃Scratch與AI程式設計示範賽競賽獲獎學生團隊，表揚獲獎學生團體。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲11日接見表揚2022年度全國貓咪盃Scratch與AI程式設計示範賽競賽獲獎學生團隊，本次參賽由22縣市先辦理預賽，選出260支縣市代表隊進行複賽，在日前辦理的決賽中，台南市代表隊成績表現亮眼，總計獲得兩金、三銀、六銅及一個佳作，總成績為全國第一。

市長黃偉哲表示，打造台南市為智慧城市，利用大數據與人工智慧解決城市問題，讓人民生活更為便利是市府重要的施政目標，也是提升城市競爭力的關鍵指標。透過教育實踐、培養智慧科技人才，更是智慧城市軟實力的展現。感謝學校老師不辭辛勞的陪伴與指導、校長與教育局對程式教育推動的用心，也感謝陪伴孩子成長的家長，對程式設計與人工智慧教育的支持。希望接受表揚的學生，對程式設計的學習能夠保持熱情、持續精進，透過設計思維發揮創意，未來成為21世紀各領域的數位人才。

教育局鄭新輝局長表示，在黃市長的支持下，台南市持續扎根學生的智慧科技力，配合中央全面推動「生生用平板•數位學習精進」方案，同步結合程式教育的推廣與深化，藉由平板載具的個人化與行動化，讓學生不僅學習程式語言的運算思維，也結合跨領域進行專題探究，讓學生可以學到跨域學科的基本能力，以及「學習如何學習」的反思歷程，服膺108課綱素養導向的學習的本質。

教育局鄭新輝局長表示，本屆全國貓咪盃程式設計競賽優異的成績，展現台南市推動程式教育的優質成果。108課綱已將「程式教育」納入國、高中課程，台南市參考歐美等先進國家及鄰近的韓國，將程式教育列為基礎課程，從三年級開始，每週至少一節以科技為基礎的跨域彈性學習課程，並將程式設計納入，從小開始培養學生AI程式設計的能力。為協助全市國中小學校全面實施程式課程，已成立運算思維社群，編寫Scratch程式教材總計455套、AI程式教材79套，並與可成文教基金會合作推動偏鄉學校程式教育。110學年度組隊參加程式設計競賽校數，較前年成長55%，這些程式教育量的提升，也直接反映在本屆全國程式設計競賽亮眼的成績上。

本次受表揚的團隊共有12隊，由學校校長與指導老師陪同接受市長公開表揚，獲獎團隊有Scratch程式設計決賽國小動畫組第一名新進國小;國小遊戲組第一名東光國小、第三名和順國小;國中遊戲組第三名黎明中學;另外在AI程式設計決賽國小組第三名海佃國小、歸南國小、大社國小;佳作歸南國小，國中組第二名安定國中、和順國中、歸仁國中;第三名後甲國中。其中獲得Scratch國小動畫組第一名的新進國小，以「設計你的好習慣」為題，生動呈現要養成學習需要的主動積極、以終為始、要事第一的三個好習慣。而遊戲組第一名的東光國小，在「大航海：海洋的盡頭有著世界上最珍貴寶物」題目中，以豐富的程式動態效果與充滿想像的故事情節設計出「深海探險」遊戲獲獎。