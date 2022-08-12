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升溫速度快速！研究：北極暖化速度達全球平均4倍

▲▼北極冰融化導致加州大乾旱。（圖／取自PIXABAY）

▲北極暖化速度不斷加快。（圖／取自pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

芬蘭氣象研究所的研究人員在11日於《通訊、地球與環境》（Communications Earth and Environment）雜誌中，發表了一項新研究，內容提到從1979年到2021年間，北極的暖化速度已達到全球其他區域的4倍，這項新發現遠超過於科學家過去所評估的的2～3倍。

根據《CNN》報導，研究人員透過計算四組涵蓋約40年的衛星數據之平均值，發現北極正以每10年攝氏0.73度的幅度快速暖化中，全球其他區域的平均氣溫則是每10年增加約攝氏0.19度。這個現象也被稱為「北極放大效應」（ Arctic Amplification），主要是由燃燒化石燃料產生的吸熱排放所引起。

研究中也提到，由於北極的範圍廣大，各區的暖化速度並不相同。其中鄰近斯瓦爾巴群島及新地島的歐亞區域，暖化速度特別快，幅度大約是每10年增加攝氏1.25度，將近全球平均的7倍。

這份研究的主要作者米卡（Mika Rantanen）表示，「科學家目前用以預測長期變化的氣候模型，未能準確捕捉到這麼快的暖化速度。」因此，研究人員希望透過這份研究，糾正氣候模型的預測誤差，提升科學家對氣候長期預測的信心。

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