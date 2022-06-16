英智庫警告：中俄悄悄開闢「北極新戰場」　西方該醒了

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國智庫西維塔斯（Civitas）警告，中俄在北極圈不斷擴張勢力範圍，西方國家最好「醒醒」，意識到北極圈軍事化的潛在危機。研究作者之一的克拉克（Robert Clark）說，「如果西方政府不採取緊急行動，北極將很快成為未來的地緣政治戰場。」

報告提到，俄羅斯過去10年在北極圈建立50座軍事基地，可能有意完全掌控該區域價值30兆美元（約新台幣891兆元）的天然氣及礦產資源。此外，北京也迅速擴大極圈足跡，例如派遣破冰船出航、在歐洲極圈國家建立研究所及觀測站，可能皆具有軍民兩用目的。

克拉克警告，北極圈蘊含豐富未開發資源，但隨著冰蓋不斷融化，新的航運及旅行路線出現，俄羅斯如今更容易把石油等原料送往中國，強化2大威權國家的關係，英美加最好提出新的防禦及安全協議，與之對抗。舉例來說，一條經過北極圈捷徑的北海航線，能夠讓鹿特丹至上海的航程縮短至2周。

報告也指出，莫斯科入侵烏克蘭後遭遇西方制裁，控制北極圈似乎成為拯救經濟的生命線，他們可能希望完全控制極圈貿易路線，例如推動法律，要求所有通行俄國邊境北海路線的船隻，都只能由俄羅斯船艦領航，若外國船隻自行沿該路線運送俄國石油、天然氣及煤礦，都將視為非法。