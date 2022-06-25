我國旗將飄揚北極！台灣首座長期極地研究站今掛牌啟用

▲中央大學北極探索隊建置我首座極地研究站，可見到台灣國旗標誌。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣科研人員在北極有自己家了！中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學共同合作的第一座「台灣極地研究站（Tai Arctic）」，台灣時間今（25日）天下午在北極的冷岸群島揭牌成立，未來研究站門口將掛上青天白日滿地紅的國旗，而極地研究站的設立，不僅台灣科研人員擁有自己的家，也象徵我國以環境監測與科學研究作為出發點，積極參與北極事務的宣示。

台灣學者過去赴北極進行研究都要寄人籬下，在中大地球科學系波蘭籍助理教授張文和來回奔走穿梭下，獲得長期在北極經營的波蘭哥白尼大學支持，協助台灣設置長期研究站，並在台灣時間今天下午正式揭牌成立「台灣極地研究站（Tai Arctic）」，而「Tai」即台灣，「Arctic」為北極，也是第一座台灣極地研究站。

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▲中央大學北極探索隊建置我首座極地研究站。（圖／中央大學提供）

中央大學指出，三方為促進國際科學研究合作及人員交流互訪活動，加強海洋及地球科學領域之學術研究與共同發展，以促進永續發展之實現，也透過視訊方式簽訂三方合作協議，合作範疇包括「極區高解析度冰河遷移引致微震觀測、北冰洋洋流與波浪時空變異、冰緣陸域地表地質及地形演化，以及地表變形、地表地下水文與永凍層消退」等。

中央大學校長周景揚表示，北極是從地面觀測太空磁層的最佳窗口，在全球暖化的效應下，北極正在經歷海洋、氣候、地質與生態劇烈且快速的變動。全世界有志解決暖化問題的國家，紛紛強化極地的觀測與研究，目前世界各國在北極共設置了十數個極地研究站，中大地球科學學院涵蓋太空、大氣、海洋、地質與地球物理，具有全方位的極地研究能量。

特別的是，為了這次極地研究站成立，包括中大應用地質研究所長倪春發、水文與海洋科學研究所教授錢樺、張文和及國家海洋研究院海洋科學資訊中心主任楊文昌、李孟學研究員等5人，6月22日特地從台灣出發，千里迢迢飛往北極參與這項神聖任務。

▲台灣各界相當重視台灣首座長期極地研究站揭牌與締約儀式。（圖／中央大學提供）

而台灣各界相當重視此次跨國揭牌和締約儀式，包括行政院張景森政務委員、海洋委員會主秘劉國列、科技部自然及永續司長羅夢凡、國家海洋研究院長邱永芳院長等人都參與見證歷史。

中大表示，去年台灣北極探索隊進行首次自主的探測，成功獲得珍貴數據資料並獲得國際關注，還受邀共同舉辦極地論壇。但極地探測與監測的科學價值，有賴於資料的長期積累，中央大學與國家海洋研究院已於朗伊爾城租賃實驗空間，作為長期研究之準備，期許未來創造出更豐碩亮麗的研究成果。

