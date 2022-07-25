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北極暖化比全球快4倍！　「熱穹現象」熱浪強襲歐美氣溫猛飆

▲▼熱浪肆虐西歐。（圖／路透）

▲熱浪肆虐西歐。（圖／路透）

文／中央社華盛頓/布魯塞爾24日綜合外電報導

歐洲和美國今夏遭遇嚴重熱浪侵襲，氣溫迭創新高。科學家指出，除了人類燃燒化石燃料導致氣候變遷，北極暖化、噴射氣流遷移、熱穹現象也都是發生熱浪主因。

英國氣象局表示，英國日前首度測到超過攝氏40度氣溫。歐洲多國則分別出現逾45度高溫；法國、西班牙、葡萄牙、義大利、希臘都傳野火。

世界衛生組職 （WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）22日發表聲明說：「今年這波熱浪，光在西班牙和葡萄牙已造成超過1700人身亡。」而這數字只是各國回報的初步統計，且「這個炎熱夏季才剛過一半」，他預料死於熱浪人數還會進一步上升。

與此同時，美國也受到極端氣候衝擊，數千萬人已因熱浪而彷彿置身烤爐中。然而，創紀錄高溫恐將繼續攀升，中部未來數天可能飆破41度。從波士頓到費城再到華盛頓的東北岸城市都已出現高溫緊急狀況，連平常涼爽的西北部太平洋岸下週料有數日超過32度。

路透社根據科學家說法，將造成熱浪的原因整理如下：

●北極暖化和噴射氣流遷移

北極正以較整個地球快3到4倍速度暖化，意味北方氣溫與近赤道地區氣溫差異較以前小。據伍德威爾氣候研究中心（Woodwell Climate Research Center）資深科學家佛朗西斯（Jennifer Francis）指出，這導致北極噴射氣流擺動，因而會造成諸如熱浪、洪水等極端天氣事件。

●熱穹現象

海洋溫度升高導致熱穹現象，會將熱空氣困在大面積地理區域內。據美國氣象預報中心（Weather Prediction Center），本週末從奧克拉荷馬州（Oklahoma）和阿肯色州（Arkansas）南部平原一帶，一路延伸東部沿海地區，都籠罩在熱穹現象中。

科學家已經發現，熱帶太平洋地區前一個冬季海水溫度由西至東急遽變化，是發生熱穹現象主因。美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）表示：「盛行風將熱空氣往東吹，噴射氣流北移將熱空氣困住並且送向陸地，沉降氣流造成了熱浪。」

●聖嬰現象與反聖嬰現象

所謂「聖嬰現象」和比較不常見的「反聖嬰現象」每隔幾年會出現，前者將赤道太平洋溫暖海水帶到北美西岸；後者則帶來冷水。

目前其實是發生反聖嬰現象，夏季溫度本應呈現下降趨勢，因此當下一次聖嬰現象發生時，嚴重熱浪可能會達到什麼程度，不免令氣象科學家引以為憂。屆時夏天恐怕還會更熱。

●人類影響氣候變遷

科學家指出，燃燒化石燃料導致氣候變遷，此一全球現象當然也是眼前熱浪發生的原因之一。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候科學家史文（Daniel Swain）說：「氣候變遷使得極端、史無前例高溫事件不但更強烈也更常見，而且對全球各地而言幾乎都會很普遍。」

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