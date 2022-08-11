台電雲林區處職場互助教保服務啟動　支持育兒政策共創三贏

▲台電雲林區營業處配合托育政策，營造職場友善育兒環境，於區處業務大樓4樓設置「職場互助教保服務中心」，並於8月10日舉行揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為支持家庭育兒，行政院自2021年8月起推動育兒政策「0-6歲國家一起養」，台電雲林區營業處配合托育政策，營造職場友善育兒環境，以照顧新世代員工願婚、敢生、樂養需求，於區處業務大樓4樓設置「職場互助教保服務中心」，並於8月10日舉行揭牌儀式。

台電雲林區營業處所設置職場互助教保服務中心，提供優質、平價、友善、方便的托育照顧服務，可以協助員工安心上班，兼顧工作與家庭。台電雲林區營業處長顏錦義表示，教保服務中心委託具有豐富辦學經驗的環球學校財團法人負責營運，並對硬體設施嚴格把關，選用符合幼兒身高尺寸、幼兒人體工學之教學設備。

環球科技大學董事長許淑敏長表示，環球學校辦學經驗豐富，除本身有附設幼兒園外，目前也負責雲林縣中正及虎尾二間非營利幼兒園之營運，其教學理念為「以團性』養為中心，讓孩子學習輪流、等待與分享；遊戲中學習，將被動式學習轉變成主動式探索」。

針對教學內容部分，課程規劃大肌肉活動區、美勞、語文、積木、扮演、音樂、建構、數學、生活自理等「學習角落」，培養幼兒自發性學習能力，2至6歲的混齡式教育也能讓幼童們大手拉小手、邊玩邊學習。相信藉由專業團隊的課程安排，可以使幼兒快樂的學習與成長，也讓員工及家長無後顧之憂。

台電雲林區營業處所設置職場互助教保服務中心說明，每月收費比照非營利幼兒園最高僅2千元，可望降低家長之育兒經濟負擔。招收對象以台電員工子女、孫子女為優先，同時本於敦親睦鄰及資源共享原則，也開放對外招生，第一階段教育部核定招生人數為20人，目前已招生額滿。

台電雲林區處提供了良好的幼兒教學場地及教保服務工作平台，而負責營運的環球學校財團法人則是斗六在地的專業幼教機構，具有豐富的辦學經驗，期望經由雙方的密切合作，營造安心、優質的托育學習園地，可以共創台電、法人及家長三贏的局面。

▲教保服務中心對硬體設施嚴格把關，選用符合幼兒身高尺寸、幼兒人體工學之教學設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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