　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電雲林區處職場互助教保服務啟動　支持育兒政策共創三贏

▲教保服務中心對硬體設施嚴格把關，選用符合幼兒身高尺寸、幼兒人體工學之教學設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區營業處配合托育政策，營造職場友善育兒環境，於區處業務大樓4樓設置「職場互助教保服務中心」，並於8月10日舉行揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為支持家庭育兒，行政院自2021年8月起推動育兒政策「0-6歲國家一起養」，台電雲林區營業處配合托育政策，營造職場友善育兒環境，以照顧新世代員工願婚、敢生、樂養需求，於區處業務大樓4樓設置「職場互助教保服務中心」，並於8月10日舉行揭牌儀式。

台電雲林區營業處所設置職場互助教保服務中心，提供優質、平價、友善、方便的托育照顧服務，可以協助員工安心上班，兼顧工作與家庭。台電雲林區營業處長顏錦義表示，教保服務中心委託具有豐富辦學經驗的環球學校財團法人負責營運，並對硬體設施嚴格把關，選用符合幼兒身高尺寸、幼兒人體工學之教學設備。

環球科技大學董事長許淑敏長表示，環球學校辦學經驗豐富，除本身有附設幼兒園外，目前也負責雲林縣中正及虎尾二間非營利幼兒園之營運，其教學理念為「以團性』養為中心，讓孩子學習輪流、等待與分享；遊戲中學習，將被動式學習轉變成主動式探索」。

針對教學內容部分，課程規劃大肌肉活動區、美勞、語文、積木、扮演、音樂、建構、數學、生活自理等「學習角落」，培養幼兒自發性學習能力，2至6歲的混齡式教育也能讓幼童們大手拉小手、邊玩邊學習。相信藉由專業團隊的課程安排，可以使幼兒快樂的學習與成長，也讓員工及家長無後顧之憂。

台電雲林區營業處所設置職場互助教保服務中心說明，每月收費比照非營利幼兒園最高僅2千元，可望降低家長之育兒經濟負擔。招收對象以台電員工子女、孫子女為優先，同時本於敦親睦鄰及資源共享原則，也開放對外招生，第一階段教育部核定招生人數為20人，目前已招生額滿。

台電雲林區處提供了良好的幼兒教學場地及教保服務工作平台，而負責營運的環球學校財團法人則是斗六在地的專業幼教機構，具有豐富的辦學經驗，期望經由雙方的密切合作，營造安心、優質的托育學習園地，可以共創台電、法人及家長三贏的局面。

▲教保服務中心對硬體設施嚴格把關，選用符合幼兒身高尺寸、幼兒人體工學之教學設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲教保服務中心對硬體設施嚴格把關，選用符合幼兒身高尺寸、幼兒人體工學之教學設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►夫妻門口公園有樹成「困」偷砍了　民俗專家「一個字」急喊錯

►「被遺忘的男童」圖書館待整天　道出失業單親媽無奈囧境

►一張佛心釣客掃地照獲千讚　意外揭露「漁獲爆桶」小撇步

►雲林驚見超奇葩槽化線！2大無腦錯誤藏危機　今刨除挨批白花錢

►正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　咖啡蛋糕連鎖店派人見證說話了

►雲林安定幼兒園創園3年　獲全國教學創新KDP特優獎

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
新竹女大生被教授硬來！　換5姿勢「進不去」DIY噴她肚
快訊／午後雷陣雨來襲　3縣市大雨特報
口罩令不鬆綁！　羅一鈞提醒「4種NG戴法」
快訊／EVERGLOW成員出國前昏倒！　公司：健康惡化
下波疫情要來了！　羅一鈞：像颱風來要做防颱準備
鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！老公陽台抽菸看10年　她氣炸
快訊／4縣市超過2000例！　各縣市確診分佈曝
快訊／3歲男童「染疫併發腦炎」　送醫隔天死亡
快訊／今增44例死亡！本土+22650、境外+259
愛河「小企鵝」躺平了！　網笑翻「命案現場」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金峰鄉歷坵文健站今揭牌　全鄉設站涵蓋率達100%

全國文健站活力健康操競賽　台東初賽開跑

七月中元節普渡　醫院備祭品拜好兄弟

紅面鴨FUN暑假倒數計時！阿凡達水舞秀壓軸　閉幕送限定小禮

台電雲林區處職場互助教保服務啟動　支持育兒政策共創三贏

黃偉哲感謝國軍戍守前線　批國民黨訪中時間敏感

翁誤認機車遭竊　成功警速尋獲化解烏龍

2老人獨居生活陷困境！6旬孫照顧百歲嬤　吉安警通報啓動關懷

花蓮漁港禁垂釣！釣客與漁民衝突不斷　縣府籲勿違法

新竹市119滿線自動轉接　配合報案線路增加「爭取黃金救援時間」

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

金峰鄉歷坵文健站今揭牌　全鄉設站涵蓋率達100%

全國文健站活力健康操競賽　台東初賽開跑

七月中元節普渡　醫院備祭品拜好兄弟

紅面鴨FUN暑假倒數計時！阿凡達水舞秀壓軸　閉幕送限定小禮

台電雲林區處職場互助教保服務啟動　支持育兒政策共創三贏

黃偉哲感謝國軍戍守前線　批國民黨訪中時間敏感

翁誤認機車遭竊　成功警速尋獲化解烏龍

2老人獨居生活陷困境！6旬孫照顧百歲嬤　吉安警通報啓動關懷

花蓮漁港禁垂釣！釣客與漁民衝突不斷　縣府籲勿違法

新竹市119滿線自動轉接　配合報案線路增加「爭取黃金救援時間」

《靈魂行者》第二季改版來襲！剪刀娘登場　製作人回應服務問題

謝金河：中共軍演霸凌台灣　地緣政治角力核心全在半導體

梁赫群羞曝「夫妻房事」暗號　沈玉琳笑噴：A片看太多

Disney+年底漲價！　不看廣告還要多收90元

工研院深耕度量衡35年　賴清德曝：提升量測技術刻不容緩

暑假養豬場實習墜3m深廢水命危　高中生媽悲求集氣幫度難關

嘉藥國考提捷報　張仲翔獲消防高考榜首

金峰鄉歷坵文健站今揭牌　全鄉設站涵蓋率達100%

周子瑜拉下外套大露香肩　加碼秀美腿當「帶貨王」

被酸當黨主席　王浩宇不忍了：我的發言是多數民進黨支持者想法

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

地方熱門新聞

即／南投中興新村晚間大火！全面燃燒搶救中

雨彈炸南台永康大積水　恐怖畫面曝光

林智堅現身說明　高虹安「精神肯定」

屏東拼民生綠電　不到6年衝出全國第一

二寶爸員警單手抱迷途童尋家 爸氣背影父愛爆報

高市府酒駕累犯名單　人數破新高

南警鷹眼查獲躲雨通緝犯

全國第一　潘孟安：屏東民生綠電RE100達標

黃偉哲感謝國軍戍守前線

七月中元節普渡醫院拜好兄弟

為搏兒子歡喜男子竊取寶可夢卡牌被法辦

人間國寶陳啓村大師分享

中壢新街金華托嬰中心開幕　8/15前受理報名

基隆主普壇開燈放彩　蔡英文見證國定文化典範

更多熱門

相關新聞

臺大雲林分院注新血　再增34主治醫師

臺大雲林分院注新血　再增34主治醫師

為提升醫療服務的廣度及深度，臺大醫院雲林分院持續延攬優秀主治醫師加入醫療服務行列，今年特別加入34位新血醫師，包括內科部7位、外科部6位、急診醫學部3位；眼科部、影像醫學部、腫瘤醫學部、泌尿部、耳鼻喉部、小兒部各2位醫師；牙科部、骨科部、婦產部、復健部、環境及職業醫學部、麻醉部各1位醫師。

雲林安定幼兒園獲教學創新KDP特優獎

雲林安定幼兒園獲教學創新KDP特優獎

雲林驚見超奇葩槽化線　2大無腦錯誤藏危機

雲林驚見超奇葩槽化線　2大無腦錯誤藏危機

臉書廣告代辦台灣證件　越籍女組集團詐同鄉

臉書廣告代辦台灣證件　越籍女組集團詐同鄉

夫妻門口公園有樹　風水成「困」竟偷砍了

夫妻門口公園有樹　風水成「困」竟偷砍了

關鍵字：

台電雲林營業處雲林育兒政策家庭育兒職場互助教保服務

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面