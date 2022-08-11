共軍4電偵船滯留花蓮外海　中科院18日無限高飛彈試射恐延期

▲中科院公告18日起將試射無限高飛彈。（圖／中科院）

文／中央社

國家中山科學研究院公告18日開始在台灣東部海域管制4天，將試射無限高飛彈，危險距離逾200公里。由於花東外海還有共軍電子偵察船等4艘軍艦滯留，中科院計畫是否因此受影響而取消或延期，引發關注。

中科院7月間公告8月18、19、25、26日火砲試射，從屏東九鵬基地往台東東方和東北方外海射擊，最大彈道無限高，危險海域從台灣海岸至外海逾200公里。退休中科院人員研判，應該是試射「海空戰力提升計畫」中的雄昇飛彈系統。

中共解放軍近日在台灣東部海域演習，飛彈驅逐艦和電子偵察船出現花東外海，甚至接近海域的鄰接區。軍方人士今天表示，3艘飛彈驅逐艦和1艘電子偵察船還滯留在花東外海，外界關心中科院的飛彈試射管制是否有改變。漁民也希望可以出海作業。

中科院黃姓負責人接受中央社記者電話訪問表示，目前為止尚未取消公告，至於是否如期舉行或是因情況改變試射，目前尚未討論。

另外，近日台灣沿海和志航基地上空出現無人機，引起民眾疑慮，是否像金門一樣是解放軍的無人機。軍方人士透漏，這幾天在台東南田海邊、烏石鼻港口、志航基地上空出現的無人機是國軍的銳鳶無人機，主要是監控東部沿海狀況，不是解放軍的無人機，「國軍軍艦都在旁邊，國軍應該會有作為，不會讓他們（解放軍無人機）飛那麼近（靠近台灣）」。