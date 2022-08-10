陸稱軍演「10項突破」　國防部：戰訓行動很少大張旗鼓渲染「特色」

▲國軍監控共艦畫面。（圖／翻攝國防部影片）



記者杜冠霖／綜合報導

中共「圍台軍演」結束，有大陸媒體洋洋灑灑列出這次軍演的10個突破，包括突破海峽中線、在台灣東部海域設立靶場等等，對此，國防部表示，所有戰演訓行動，均以務實檢證建軍備戰成果為目標，鮮少大張旗鼓渲染「特色」。故中共此次對台恐嚇威懾，籲請國人以理性看待。

中國大陸媒體《央視》宣稱此次圍台軍演出現10項突破，包含：貼近台灣海岸線、戳破台灣領空說法、殲-20參與對台軍事演訓、導彈穿越台海、打破台海中線敘事、離台灣最近的一次演訓、驗證了精確打擊跟區域拒止能力、首次在台灣東部設靶場。

對此，國防部表示，所有戰演訓行動，均以務實檢證建軍備戰成果為目標，鮮少大張旗鼓渲染「特色」。故中共此次對台恐嚇威懾，籲請國人以理性看待。

對於共軍已完成「聯合軍事行動」，將「常態組織戰備警巡」說法，國防部指出，國軍在不放鬆戒備前提下，將依敵情威脅、區域特性等因素，全般調節兵力配置，兼顧部隊士氣維護，與靈活用兵之原則。

國防部說明，戰備訓練為軍人本務，國軍官兵平時即已將戰訓的概念，融入生活。此次中共挑釁，適足以「處處皆戰場，時時做訓練」的觀念，把握機會驗證平時訓練成果，反覆磨練指揮程序，發揮組織功能，依「守中線、守領海、守主權」原則「穩固現狀」，沉著、理性、嚴肅應對。