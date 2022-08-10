共軍宣布「常態組織戰備警巡」　國防部依敵情調兵力：驗證訓練成果

▲「天雷操演」國軍在砲彈上寫上「捍衛主權、守護家園」。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

大陸解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校10日宣佈，東部戰區部隊已完成聯合軍事行動，將常態組織台海方向戰備警巡，對此，國防部回應，此次中共挑釁，適足以「處處皆戰場，時時做訓練」的觀念，把握機會驗證平時訓練成果，依「守中線、守領海、守主權」原則「穩固現狀」，沉著、理性、嚴肅應對。

施毅強調，東部戰區近期在台灣周邊海空域組織聯合軍事行動，已成功完成各項任務，戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。

對於共軍已完成「聯合軍事行動」，將「常態組織戰備警巡」說法，國防部指出，國軍在不放鬆戒備前提下，將依敵情威脅、區域特性等因素，全般調節兵力配置，兼顧部隊士氣維護，與靈活用兵之原則。

國防部說明，戰備訓練為軍人本務，國軍官兵平時即已將戰訓的概念，融入生活。此次中共挑釁，適足以「處處皆戰場，時時做訓練」的觀念，把握機會驗證平時訓練成果，反覆磨練指揮程序，發揮組織功能，依「守中線、守領海、守主權」原則「穩固現狀」，沉著、理性、嚴肅應對。

至於外界關心，中共宣稱此次軍演有「10個突破」，國防部表示，所有戰演訓行動，均以務實檢證建軍備戰成果為目標，鮮少大張旗鼓渲染「特色」。故中共此次對台恐嚇威懾，籲請國人以理性看待。