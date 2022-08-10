年度「天雷操演」震撼直擊　砲彈上寫「這8字」士氣衝天

▲「天雷操演」國軍在砲彈上寫下「捍衛主權、守護家園」等字眼。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

大陸因不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，宣佈解放軍針對6個台海周邊區域進行演訓，期間更有導彈飛越大台北上空，造成兩岸局勢緊張。而我國於昨（9）日進行反登陸射擊演習，其實為年度的「天雷操演」訓練，從相關畫面也看到，國軍在砲彈上寫有「捍衛主權、守護家園」8個大字，相當振奮人心。

日前有民眾目擊軍方在屏東竹坑一帶部署155榴砲和120迫擊砲，恆春機場也有多架阿帕契直升機降落進駐，由於靠近共軍軍演範圍，引發討論；而有一張國軍全副武裝、填裝彈藥的照片中，「捍衛主權、守護家園」等字樣就寫在砲彈上，加上目前台海緊繃局勢，也特別引發關注。

▲每年軍方都會在車城到枋山一帶進行「天雷操演」。（圖／資料照）



但根據軍方說法，屏東竹坑是為了準備7月22日就已經公告的天雷操演；至於恆春機場，「台灣西南空域」粉絲專頁也指出，是為了準備8月8日起為期一周三軍聯訓基地的操演。

天雷操演為國軍的年度訓練，每年暑假期間軍方都會在車城到枋山一帶進行，今年則選在8月9日至12日舉行。值得得注意的是，根據軍方公告的天雷操演射擊範圍，從海岸往台灣海峽延伸長15公里、寬約13公里，接近共軍軍演區域，甚至可能有部分重疊。