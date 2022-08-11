數位發展部招才「看經歷不重學歷」　設6司2署員額600人「一半約聘」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數位發展部招才「看經歷不重學歷」　設6司2署員額600人「一半採約聘」

▲▼行政院5日宣布數位發展部新人事，首任部長唐鳳、政次為李懷仁及闕河鳴。（圖／行政院提供）

▲行政院數位發展部首任部長唐鳳。（圖／行政院提供）

記者詹宜庭／台北報導

行政院日前公告數位發展部首任部長將由政務委員唐鳳出任，且將於本月27日正式掛牌成立。籌備小組11日表示，針對專業人才進用之議題，將採用「大幅提高約聘比例」、「工作經歷為主」的機制；預算員額近600人，其中約有300人可以約聘方式進用相關領域專業專才。

籌備小組說明，數位發展部英文名稱縮寫「moda」，同時代表台灣數位發展的「mòda（馬達）」，連結「公民」與「技術」、提升「產業」及「安全」，實現智慧國家的願景。

籌備小組指出，他們以建立「民主典範，智慧國家 」為核心願景，並加強「全民數位韌性」，推動我國數位政策的創新與變革， 整合「電信、資訊、資安、網路與傳播」五大領域， 統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達確保國家資通安全、促進數位經濟發展及提升國家數位轉型。

▼行政院通過數位發展部組織編制。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）

▲▼行政院通過數位發展部組織編制。（圖／行政院提供）

至於組織架構方面，數位發展部設有6司2署，6司分別為數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司；2署為數位產業署與資通安全署。

籌備小組補充，數位發展部也設有監督的行政法人國家資通安全研究院，預計將在今年年底成立；此外還有3個主管的財團法人，分別為資訊工業策進會、電信技術中心與台灣網路資訊中心。

針對專業人才進用之議題，籌備小組強調，他們將採用「大幅提高約聘比例」、「工作經歷為主」的機制；預算員額近600人，其中約有300人可以約聘方式進用相關領域專業專才，期盼吸引更多民間數位領域專才，投入國家數位發展工作。

▲▼行政院通過數位發展部組織編制。（圖／行政院提供）

▲▼行政院通過數位發展部組織編制。（圖／行政院提供）

▲▼行政院通過數位發展部組織編制。（圖／行政院提供）

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