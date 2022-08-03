裴洛西訪台總統府、外交部網站曾被癱瘓　政院：攻擊量是過去最高23倍

▲政務委員唐鳳。（資料照／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵台後，總統府網站、外交部網站皆癱瘓，民生設施包括超商、火車站等處電視牆也遭攻擊，強硬播出挑釁、恐嚇台灣人民言論，對此，政務委員唐鳳表示，昨天各公務機關都有受到網路攻擊，總流量超出過去單日最高攻擊量23倍，但機關都可以即時發現、即時處理。

政務委員唐鳳表示，針對最近網路攻擊，行政院持續加強防護跟應變，有國際資安危脅情事時，行政院會啟動警戒專案，在眾議長來台前，資安處就已經提醒關鍵基礎措施提高資安防護等級，都要加強資安的聯防跟監控，即時應處資安威脅，昨天各公務機關都有受到網路攻擊，總流量超過1.5萬，超出過去單日最高攻擊量23倍，但機關都可以即時發現、即時處理。

針對台鐵新左營站內容被置換，唐鳳指出，受影響的是商用看板，是廣告廠商推播系統受到攻擊，但這是獨立線路，沒有影響機關正常的運作，有關7-11、台鐵看板事件，檢調還在調查當中，針對近期網路攻擊，機關都能即時發現、持續警戒，行政院也將督促各機關，加強聯防跟應處。

裴洛西率團於2日深夜訪台，3日一早就有不少民眾，在7-11統一超商立法院前、內湖等地的門市，發現電視直播系統出問題，顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」。此外，3日上午10點左右，台鐵新左營車站大廳螢幕上，竟以簡體字寫上「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不斷；偉大華夏終將統一」。

對於這些狀況，超商總公司低調回應，是廠商受不明來源干擾播放訊息，已立即請廠商修復，門市營運正常；另外台鐵也表示，螢幕受到駭客攻擊，已經斷電，並請廠商處理。