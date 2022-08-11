李眉蓁抄論文「3天就道歉」　曝早已重讀碩士班！網全佩服：蠻猛的

▲林智堅陷論文門事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台大學倫會9日宣布認定林智堅抄襲論文且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。此事件讓不少人聯想到先前同樣陷入抄襲論文風波的國民黨高雄市議員李眉蓁，當初她的論文被檢舉抄襲，3天後就道歉並宣布放棄碩士學位，目前也重回母校攻讀碩士。2人對比在PTT掀起熱議，不少人都很佩服李眉蓁。

李眉蓁在2020年參加高雄市長補選也曾陷入論文爭議。近日高雄市議會質詢時，國民黨議員鍾易仲詢問高雄市長陳其邁如何看林智堅論文門一事，陳其邁就重提這件事，回嗆「你同事（李眉蓁）就坐你旁邊，你可以問她為什麼3分鐘沒說清楚，隔了2年才承認抄襲」。

不過李眉蓁事後在臉書澄清，其實現在回去查當時的新聞都可以知道，她當下第3天就公開道歉並退回學位，「不知道陳其邁市長為何講錯？是故意還是忘記？我寧願相信陳市長不是故意，只是『貴人多忘事』」。其實李眉蓁不只退回學位，日前也透露經過2年的沉澱與自省，她已重新回到母校正修科大進修，努力把碩士學位再讀回來。

▲李眉蓁表示，事發第3天就已經道歉。（圖／ETtoday資料照）

不少網友看到李眉蓁的相關新聞，在PTT發起討論，表示她目前已經重讀碩士班，也坦白地告訴大家，從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，讓人相當感動。其他網友看到後也紛紛回應，「誰人不會犯錯，不要僥倖，就怕不認錯」、「知錯能改，善莫大焉，沒對比真的沒有傷害」、「願意重讀也是佩服」、「承認自己犯錯很勇敢」、「政治人物的誠信跟態度比學歷重要」、「願意認錯改正不簡單，需要勇氣，敬佩」、「她做錯事還願意回來重讀其實蠻猛的」。