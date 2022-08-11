蔡英文力挺林智堅引發反彈　全教產批政治不應該影響學術

▲全教產支持台大撤銷林智堅學位，呼籲蔡英文政治不應該影響學術。（圖／記者黃國霖攝）

記者許敏溶／台北報導

台大審定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，但總統蔡英文卻在昨（10日）定調「挺堅」，全教產今（11日）指出，既然台大已經走完走足相關過程，基於維護學術倫理，全教產支持台大決定，也呼籲蔡英文總統，不要為了政治考量站在台大對立面，應該選舉歸選舉，政治更不應該影響學術。

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，前天（9日）天公布審定結果，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余正煌的碩士論文，且情節嚴重，並撤銷林智堅碩士學位，教育部也收到台大作成決定的公函。

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即使面對台大做成決議，蔡英文昨天出聲力挺林智堅，並提及許多人都認為，林智堅所提出的證據，台大學倫會都沒有被採納，並指只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。

▲全教產呼籲蔡英文，不應為了政治考量而站在台大對立面。（圖／記者林敬旻攝）

但全國教育產業總工會理事長林碩杰今天指出，要譴責林智堅毫無誠信及相關人等包庇坦護，此案傷害台灣學術倫理，實在是教育的負面示範，而台大也依據相關證據，確認林智堅抄襲並撤銷其學位，已經走完走足相關程序，基於維護學術倫理，期盼政治不要干預學術倫理。

林碩杰也強調，台大是台灣第一學府，全教產支持台大的決定，為了維護學術倫理與尊嚴，即使蔡英文身為台灣總統，也不應該為了政治考量而站在台大對面，呼籲蔡英文要改變立場，讓選舉歸選舉，政治更不應該影響學術。

