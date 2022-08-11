快訊／馬英九對上蔡英文！　力挺台大「誠信是從政者一致的標準」

▲總統蔡英文下令民進黨員力挺林智堅，前總統馬英九發聲了。（圖／蔡英文、馬英九臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

林智堅被控論文抄襲，遭台灣大學撤銷碩士學位。民進黨主席總統蔡英文呼籲黨公職「支持智堅捍衛自己的清白」。對此，身為台大校友的前總統馬英九今（11日）痛批蔡英文，「很遺憾看到掌握權力的人，因為選舉的考量，選擇不相信台灣大學，也拒絕挺台大。」

蔡英文昨（10日）在民進黨中執會上表示，台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納，「我們也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。」

蔡英文表示，「所以，我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。」她強調，更重要的是，在民主社會，民進黨一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相，對外，民進黨團結自信，面對挑戰；對內，她也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。

馬英九今天上午在臉書發文表示，我們也許對很多事情看法不同，對政策乃至國家挑戰的解方，我們也許意見不見得一致。但是誠信，正派，應該是從政者一致的標準。



馬英九認為，林智堅的論文門，在台灣大學經過嚴謹審定程序做出評斷，並撤銷林智堅碩士學位後，道理已經很清楚。我也看到許多色彩不同，甚至政治立場南轅北轍的政治人物、學者們，都一致認為，台灣大學的決定維護了學術最基本的尊嚴，也維護台大百年校譽。

馬英九文末強調，很遺憾看到掌握權力的人，卻因為選舉的考量，為了維護權力與私利，選擇不相信台灣大學，也拒絕挺台灣大學，身為前總統，又是台灣大學校友，我支持臺大，更要挺台大的決定，我以台大為榮。