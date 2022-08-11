蔡英文下令挺堅！高嘉瑜挺不下去　「一段話」酸爆林智堅

▲民進黨主席蔡英文呼籲黨公職力挺林智堅，高嘉瑜無奈發聲。（圖／林智堅、高嘉瑜臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

林智堅被控論文抄襲，遭台灣大學撤銷碩士學位。民進黨主席總統蔡英文昨（10日）定調挺堅，呼籲黨公職「支持智堅捍衛自己的清白」。對此，曾憂心民進黨北北基桃竹選情選情會「一屍五命」的同黨立委高嘉瑜開嗆「我們如何支持林智堅捍衛清白？連林智堅自己都沒辦法捍衛自己的清白」。

蔡英文昨天下午在民進黨中執會上表示，台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納，「我們也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。」

蔡英文表示，我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。她強調，更重要的是，在民主社會，民進黨一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相，對外，民進黨團結自信，面對挑戰；對內，她也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。

▲蔡英文呼籲挺堅。（圖／記者林敬旻攝）

高嘉瑜昨晚間在政論節目《年代向錢看》上坦言，自從「一屍五命」之後，我的臉書就被灌爆了，很多人要我、王世堅滾出民進黨，要開除我們的黨籍。

高嘉瑜感嘆，到底誰能夠代表民進黨？我們為民進黨在一個藍大於綠的內湖、南港區，好不容易選上立委，我們除了爭取綠營同溫層的選票，還要去說服年輕、中間選民，說服他們支持我們，才有機會當選，其實這非常的不容易。

對於黨主席蔡英文下令全黨團結挺堅，高嘉瑜無奈表示，蔡英文所做的就是政治上的判斷，她認為要捍衛支持林智堅的清白，「問題是，我們要怎麼支持林智堅捍衛清白？因為連林智堅自己都沒有辦法捍衛自己的清白，台大學倫會3次審定，林沒有去現場說明。」

高嘉瑜強調，論文抄襲事件本來是林智堅個人的政治危機，或者是他的誠信問題，但是現在已經提升到整個民進黨的政治危機，跟整個民進黨的誠信問題。不只有她有不同的聲音，英系立委在黨內群組也有發聲「難道民眾會相信民進黨，而不相信台大嗎？」

▼高嘉瑜認為，林智堅個人都無法捍衛自己清白，其他人該如何捍衛？（圖／年代向錢看YouTube）