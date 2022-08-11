綠營2大咖開嗆！　民進黨對幹台大「當台灣人沒有判斷能力？」

▲媒體人點名「蔡易餘、陳明文」率先發難，直指民進黨跟台大對幹是火上加油 。（圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨主席、總統蔡英文昨（10日）定調全黨力挺林智堅，呼籲黨公職「支持智堅捍衛自己的清白」。不過據了解，昨天上午民進黨黨團群組中，有黨內立委在群組嗆聲「跟台大對著幹對民進黨選情不利」等語。對此，資深媒體人黃揚明點名，在群組率先發難的人正是立委蔡易餘、陳明文。

本站10日報導「蔡英文下令挺林智堅 民進黨立委不滿開砲：跟台大對幹是火上加油」指出，有民進黨立委在黨團群組發難，質疑現在的辯論方向「當人民沒有判斷能力」、「跟學校對著幹根本是火上加油！」

針對蔡英文昨日在民進黨中執會下令黨公職團結相挺林智堅，黃揚明在政論節目《大新聞大爆卦》上爆料，「蔡英文為何要在中執會前發表力挺林智堅的聲明，很簡單，目的就是要安定黨內。」

▲蔡英文發聲力挺林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

至於是誰在群組嗆聲？黃揚明直接點名，民進黨立委蔡易餘10日上午11點40分左右在民進黨團群組裡表示發言，「大家都不覺得我們現在的辯論方向，根本是當台灣人民沒有判斷能力，就要呼攏過去嗎？昨天記者會用凌晨12點半的電郵來說沒有陳述意見的機會，否定台大的學論審查，跟學校對著幹，根本是火上加油！」

黃揚明表示，一位擔任黨團幹部的資深立委同樣也在群組內提醒「請中央黨部謹慎處理」。接著民進黨立委陳明文接著回應，「民進黨跟台大對幹，這樣好？台灣人民相信台大？還是相信民進黨？」

黃揚明指出，蔡易餘、陳明文兩個人都屬於英系立委，不過當他們兩人上午11點多發表這樣的訊息，馬上小英就出來滅火了，且蔡英文聲稱，民進黨從黨外到現在，經歷一次又一次挑戰，只要團結，就可以克服每次的挑戰和困難。

黃揚明解讀，蔡英文認為「民進黨只要不內亂，就可以輾壓在野黨，講得很明白，就連論文這種大是大非的議題，現在都要玩輾壓台大、輾壓所有知識分子、輾壓所有看得懂論文抄襲案的人，擺明覺得這些人不重要，就是要定調為：大家一起大聲說，小智沒有抄襲。」