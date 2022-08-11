48%民眾贊同「換堅」！台大判定抄襲重創　林智堅好感度跌落谷底

記者詹宜庭／台北報導

台大學術倫理委員會9日召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅論文調查結果，涉及嚴重抄襲，將註銷其學位。根據台灣民意基金會最新民調，顯示有48%民眾認為林智堅應退選、28.3%不贊成退選，代表當台大確定林智堅碩士論文抄襲時，也讓他的民調、好感度跌落谷底。

▲桃園市長參選人林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

台灣民意基金會11日發布與林智堅論文門有關的「台大確定林智堅碩士論文抄襲的民意反應」，結果顯示有48%民眾認為林智堅應退選、28.3%不贊成退選、2.4%沒意見、拒答。

對於是否「換堅」，民調以四種面向來看，包括：

第一、年齡層，每一個年齡層都呈現多數人認為林智堅應該退選，如果台大確認他論文抄襲；其中尤其以20至24歲社會新鮮人最凸顯，72%認為應該退選，24%認為不應該；40至59歲青壯年族群也有過半數人表示認同。

第二，教育背景，高中、高職以上選民，包含專科、大學及以上教育程度者，都呈現過半數認為林智堅應退選。如果台大確認他論文抄襲，初中、國中及以下教育程度者，則呈現多數不認為他應該退選。具體地說，在大學及以上教育程度者中，58%認為林智堅應退選，27%不認為。

第三、政黨支持角度，民進黨支持者中有28%認為林智堅應退選、56%不認為；國民黨支持者中有81%認為應退選、8.9%不認為；民眾黨支持者中，67%認為應退選、25%不認為；時代力量支持者中，63%認為應退選，23%不認為；台灣基進支持者中，33%認為應該，45%不認為；中性選民中，44%認為應退選，14%不認為。

第四、六都、16縣市角度，每一個區域都呈現多數人認為林智堅應退選，如果台大確認他論文抄襲，桃園市有62%認為應退選，20%不認為。

以上民調數據代表論文門的政治風暴已經成形，但對於全國性樣本中部分樣本的推論，樣本誤差可能會擴大到正負8.5個百分點。

台灣民意基金會表示，此次民本調查針對全國20歲以上成年人，於今年8月8日至9日期間，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1035人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.05個百分點。針對原始樣本，該基金會依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。