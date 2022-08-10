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前澎湖縣長回鍋！陳光復要成立青年創業輔導局：全力幫助青年回鄉

▲民進黨中執會提名陳光復參選澎湖縣長。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會提名陳光復參選澎湖縣長。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

民進黨9日完成九合一選舉提名最後一片拼圖，身兼黨主席的總統蔡英文宣布，徵召前縣長陳光復為澎湖縣長候選人。而陳光復也在記者會上細數自己過往政績，並強調，自己過去福利做得好還可以還債，未來希望繼續為澎湖創造年輕人的就業機會、長者的居家照護，「為了讓青少年回鄉，成立青年創業輔導局，也要全力解決澎湖的醫療、交通問題。」

陳光復表示，很高興今天能到中央黨部接受主席、中執會的徵召，讓我繼續為澎湖服務、光復澎湖，自己參政40年，26歲從高雄市議員、兩屆立法委員，到回去澎湖已經22年，「在澎湖長久經營，免費教英文多達6千人次、免費剪頭髮2萬7千多次，因為要剪一顆頭髮，從奎壁到馬公要7小時，早上7點坐船、8點到赤崁、等公車9點，到馬公10點，剪完頭髮下午3點又等船回去。對長輩太過負擔，所以這幾年自己推行到家剪頭髮。」

陳光復指出，自己在澎湖22年深耕基層，上次在這個地方接受提名時，總統說一句話「光復是克服東北季風的男人」，為了澎湖的發展、觀光、人口回流問題，在自己任內澎湖逆勢成長，嬰幼兒出生增加、清明回鄉增加4千人，人口回流、出生嬰兒成長、成立40個關懷據點，「所有讀大學的澎湖子弟一年補助1萬的交通補助費，告訴這些澎湖子弟，不要忘記滋養你的土地。」

陳光復表示，過去有學生告訴自己「縣長回去澎湖一年4趟、8張票要1萬」，一個月後就編列3600萬預算，讓這些學子能坐飛機返鄉，「觀光的成長從我當選第一天85萬到我卸任119萬，單單民宿就從280幾間到880間。」

陳光復指出，自己有能力經營，福利做得好還能還債務，所以總統說「陳光復是魔術師」，福利做得好而且可以還債，未來希望繼續為澎湖創造年輕人的就業機會、創業輔導、長者的假牙補助、居家照護都會盡全力，對漁場的保護、對大陸漁船越界捕魚跟抽砂也會嚴格取締，保護漁民，「為了讓青少年回鄉，成立青年創業輔導局，也要全力解決澎湖的醫療、交通問題。」

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