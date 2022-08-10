指林智堅還在硬拗！　賴香伶：應檢視「五星市長」所作所為

▲賴香伶啟動桃園行動辦公室，前往復興區部落，公布原住民長照方針。（圖／賴香伶競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶10日起啟動桃園行動辦公室，前往市轄唯一的山地區復興區高義等部落，探訪文化健康站，並與原民大小朋友座談。針對林智堅市長論文被台大認定抄襲，仍裝無辜的行徑痛批：「如果一個人不反躬自省，對被審定出來的結果還硬拗，這樣的人格品行，相信桃園市民不會接受！」

賴香伶表示，林智堅市長到現在還是認為自己沒有抄襲，但學倫會已經審定出來重複率在40%，這是非常嚴重的，他之前不願意去台大說明，為什麼不敢去捍衛自己的清白，而是用記者會方式一在說自己是原創，資料是善意提供，這些都不是大家在意的寫作過程，大家還是希望你寫作程序資料調查分析等，證明這是你親力親為所寫。

賴香伶說：「林智堅不需要再硬拗，裝無辜說台大學倫會委員有政治目的，這些事後的說詞大家都看在眼裡，表示你第一時間沒有出來向學倫委員會說明，反而透過記者會、老師帶扛責任，這不是一般捍衛自己學術和尊嚴的正常作法。」

縱然林智堅還是認為沒有抄襲、要做行政訴願及訴訟，但「誠信」對政治人物來講，大家心裡都有定見，更不要說是政治抹黑波髒水。賴香伶表示，對桃園市長選情大家會更明白辨別，過去五星市長都是透過包裝政府資源、給他鎂光燈下的林智堅市長，但現在來到桃園，市民是對他重新認識，不管是新竹球場衍伸出來的預算節節上升，兩個碩士學位的爭議，都無法證明是自己親力親為的寫作，這兩點都涉及到政治人物的誠信及擔當的檢視，這都是林智堅不能逃避的問題。

賴香伶強調，這次選舉是是非黑白，同時是檢驗執行力和行動力的市長，如果大家還認為林智堅他的五星市長的經驗值得大家稱頌，那我們該認真檢視他在新竹市政上做的事情，「包括現在大家質疑的部分」。