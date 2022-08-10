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陳其邁怒批夏立言率團訪陸非常不應該　是誤導國際社會行為

洪秀柱公佈秘書長-夏立言（圖／記者李鍾泉攝）

▲國民黨副主席夏立言10日卻率團赴中國大陸訪問，引發爭議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

解放軍近日在台海周邊頻頻軍演，國民黨副主席夏立言10日卻率團赴中國大陸訪問，引發爭議。對此，高雄市長陳其邁今日接待聖文森的龔薩福總理，他提到，儘管台海情勢緊張，也沒能阻止他訪台的決心，然而此時，夏立言前往中國訪問，此舉非常不應該，令人不以為然。

陳其邁今日中午和聖文森的龔薩福總理見面，儘管台海情勢緊張，龔薩福總理仍表示，不影響台聖兩國長達41年的友誼，也沒能阻止他訪台的決心。

龔薩福總理今也來到距離先前中國公布演習區域約20海浬（約36公里）的高雄，並重申對台灣捍衛主權、生存權表示敬意。世界環環相扣，聖國反對武力威脅，和台灣同樣都願意為主權獨立與自由奮鬥。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁今日中午和聖文森的龔薩福總理見面。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指出，前幾天中國對台灣軍演，影響到高雄周邊海域，現在在海峽中線，雙方的船艦、飛機都仍在對峙，北京今天又發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，重申「台灣是中國的一部分」。在中國片面改變現狀、國際友人紛紛聲援台灣時，國民黨副主席夏立言竟還率團前往中國訪問，就是對國際社會釋放錯誤的訊息。

他怒批，在台灣應該團結一致的時候，此舉非常不應該，令人不以為然。即使國民黨內年輕的議員也發表聯署，呼籲「停止出訪、傾聽民意」。認為會把整個黨賠進去，為台灣利益思考的聲音，或許在國民黨內是少數，但仍不應被抹滅。最後，他也再次嚴厲譴責國民黨由副主席夏立言帶團訪問中國、誤導國際社會的行為。

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