「撞臉馬如龍」主播嘆兩人神似　苗縣長參選人謝福弘：我比較帥！

▲謝福弘10日參加網路節目，主持人驚呼謝福弘長的很像演員馬如龍。（圖／謝福弘競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣國民黨提名縣長參選人謝福弘，10日參加網路頻道節目，主持人在節目中表示，謝福弘長的很像電影「海角七號」中飾演鎮代會主席一角的演員馬如龍，節目播出後謝福弘馬上找出自己跟馬如龍長相神似的墨鏡照，放在臉書PO文中比對，網友大讚「真的有夠像」。

謝福弘在節目中大聊選舉大小事，包括國民黨的黨內競爭問題，還有論文問題，都被搬到節目中大聊特聊，不過在節目中主持人表示，謝福弘長的很像電影「海角七號」中飾演主席一角的演員馬如龍，兩人還相約在節目播出後，謝福弘要找出自己跟馬如龍長相神似的墨鏡照，放在臉書PO文中比對，網友看到後也大讚長得有夠像。

謝福弘表示，「海角七號」這部電影說的雖然是日據時代延伸到如今的跨時代故事，但是馬如龍飾演的恆春鎮代會主席角色，其實是位為了兒子阿嘉(范逸臣飾演)返鄉，要讓兒子圓搖滾夢的溫馨老爸，謝福弘說他很可以體會這種心情，哪個父母不希望自己的小孩留在身邊，所以如果能有幸進入縣府執掌縣政，除了青年政策外，也將著重就業機會，希望讓苗栗的孩子回家工作，留在苗栗就可以追夢，與家人團圓。

謝福弘也表示，目前有許多的節目陸續邀約，他也請團隊安排增加曝光率，至於主持人在節目中被謝福弘逗得哈哈笑，謝福弘表示，他喜歡跟年輕人相處，而且他的心也很年輕，未來會多聽年輕朋友的觀點，希望扮演好聆聽者的角色，把年輕朋友的需求轉化為政策，讓苗栗青年以家鄉為榮。

▲▼謝福弘10日參加網路節目，主持人驚呼謝福弘長的很像演員馬如龍。（圖／謝福弘競選總部提供）