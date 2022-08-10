林耕仁拜訪楊文科　大新竹團結！聚焦交通、環境、文化合作



▲新竹市長候選人林耕仁（右）日前拜會新竹縣長楊文科，就交通、環境、客家文化等進行合作討論。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁日前拜訪新竹縣長楊文科，針對軌道運輸、永續環境、客家文化等議題進行討論，雙方皆認為未來新竹縣市市政推動，要以「大新竹生活圈」理念出發，包含推動輕軌建設、公車系統及公路建設並進，並強化環境資源、河川保育、淨零碳等城市治理合作，共推「永續大新竹」。

國民黨新竹縣、市候選人提名確定，新竹縣長楊文科與新竹市長候選人林耕仁，八日下午見面，兩人並達成共識，在月底選舉登記前，將以「大新竹、大團結、大勝利」為訴求，以縣市合作議題共推大新竹生活圈。

▲林耕仁表示，針對海岸及河川流域治理、生態保育、上游流域水土保持、水源保護等環境議題，將成立「大新竹永續發展平台」，推動跨域整合，有效提升大新竹生活圈環境品質。

新竹縣目前規劃輕軌系統，其中將串連高鐵新竹站、竹北市區及新竹市區，串聯兩縣市人口密集區、商業區及產業區。雙方皆認為，軌道運輸將是推動大新竹生活圈最重要的關鍵，不但打破城市界線、更能提供兩縣市居民更快速便利的交通服務。

此外，新竹縣正推動「台一線替代道路新闢工程」，往南跨頭前溪後與武陵路(台68線武陵路交流道)銜接。林耕仁表示，輕軌應視為改善交通的其中一個方式，未來擔任市長，改善公車系統將與推動輕軌並進，全力與楊縣長攜手合作。

林耕仁表示，新竹縣市緊密相連，同樣位於頭前溪流域的範圍，也共享美麗的海岸線。針對海岸及河川流域治理、生態保育、上游流域水土保持、水源保護，以及淨零碳等等的環境議題，兩縣市將成立「大新竹永續發展平台」，推動跨域整合，以有效提升大新竹生活圈的環境品質。

客家文化為新竹縣市共同的寶貴資產，但過去兩縣市客家文化多未串連；然而文化沒有藩籬、應共融發展，因此雙方也承諾，未來將串接縣市政府相關資源，共同推廣客家文化，推動「大新竹客家願景」。

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