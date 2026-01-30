畢旅驚魂記！新北小六女高雄輕軌橋下被偷包　警2小時抓賊找回

記者吳世龍／高雄報導

一名來自新北市的國小六年級女學生，於28日隨師生南下高雄進行畢業旅行。原本是充滿回憶的旅程，卻在鹽埕區輕軌橋下，背包與手機竟不翼而飛的意外。所幸，鹽埕分局五福四路派出所員警獲報，調閱監視器過濾，於2小時內鎖定嫌犯並成功尋回失物，讓這場畢旅驚魂記圓滿落幕。

▲▼陳姓男子騎乘腳踏車來回環繞觀察，再下手行竊背包。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，該名女學生於當日上午8時20分許，將裝有零錢包的背包與手機暫時放置在真愛路旁的輕軌橋下，隨即投入與師生間的互動遊戲。不料，短短時間返回後竟發現財物已消失無蹤。女學生心急如焚，趕緊在老師陪同下向警方報案。

五福四路派出所員警獲報後，第一時間趕赴現場安撫學生情緒。隨即啟動科技偵察，擴大調閱事發地點周邊及沿線路口監視器，發現一名43歲的陳姓男子，當時騎乘腳踏車經過時，刻意來回環繞觀察，不久便下手行竊。警方於2小時內，循線在鹽埕區府北路一帶尋獲失竊的背包與手機，並成功攔獲陳姓男子。陳嫌對竊取事實供認不諱，全案於訊後依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

當警方通知學生與老師前來領回失物時，師生二人感到無比驚訝與感謝，直呼：「本來以為找不回來了，沒想到警察叔叔這麼快就找到了！」