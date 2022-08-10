暴雨淹首爾！　西裝男孤困車頂「第一視角」發文曝光

▲西裝男在8日暴雨當晚被困在車頂。（圖／翻攝推特「@lora5102」）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓首爾連日暴雨，單日雨量創下115年紀錄，首都圈變成水鄉澤國，其中一張照片是一名西裝男子坐在泡水的汽車車頂，在大雨中仍淡定滑手機等待救援，照片引發瘋傳，甚至出現梗圖，而在網友收集的淡定西裝男多角度照片裡，其中一張似乎就是由本人提供，還幽默表示「浪漫男子的第一人稱視角」。

▲▼現場同樣無處可去的其他人，紛紛從各角度拍下西裝男的孤獨身影。（圖／翻攝推特「@lora5102」）

南韓首都區8日降下創紀錄暴雨，9日大雨持續不斷，首爾、仁川市和京畿道部分地區淹大水，造成大眾運輸系統、民宅公寓和商家的嚴重損失，更釀成至少9人死亡的悲劇。

不過第一晚在大樓招牌、路燈仍亮的情況下，已經淹成一片汪洋的首爾，一名男子被拍下斜倚在汽車擋風玻璃上躲避洪水，無處可去的他腳踩引擎蓋，滑著手機，畫面呈現一種現代的荒謬感，反倒成為網友的梗圖來源。

▲西裝男公開第一人稱視角。（圖／翻攝推特「@lora5102」）

韓國熱心網友甚至展開收集「西裝男各角度」照片的行動，讓大家共同「協作」推出畫面集錦，更有網友提供俯瞰的影片。其中還有一張視角直接在車上往下看、只見西裝男下半身的照片，疑似就是本尊，該用戶還寫下註記，「浪漫男子的第一人稱視角」。

나 이분 사진 각도별로 다 모은 것 같음 https://t.co/cCi5mJK5Xa pic.twitter.com/OD0o1Sykx6 — 퓨니 보로우스키 (@lora5102) August 8, 2022

網友製作的梗圖中，除了把該張照片變成電影海報，營造世界末日的危機感，還有人直接P上一架軍方救援直升機，立刻集滿一部賣座電影的元素。