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南韓「對中國半導體設備」出口額砍半！　貿易成績亮紅燈

▲▼俄羅斯限制惰性氣體出口，恐重創南韓半導體產業鏈，圖為三星電子總部展示的半導體晶圓。（圖／達志影像）

▲南韓對中半導體設備出口今年上半季呈現衰退，圖為三星電子總部展示的半導體晶圓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府提出建構「晶片四方聯盟」（Chip 4）構想，由美國、台灣、南韓、日本組成，試圖壟斷對中國半導體供應鏈。受到地緣政治與新冠疫情等大環境影響，南韓對中國的半導體設備出口貿易額今年上半季可以說是大減半，僅達到近7億美元，與前一年相比減少51.9%，今年南韓出口貿易成績恐怕將一片愁雲慘霧。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，韓國貿易協會全球貿易統計服務「K-STAT」於今（9）日指出，南韓對中國出口的半導體設備（製造半導體器件、或積體電路用，HS編碼848620）今年上半季（1至6月）貿易額僅為6億9485萬美元，與前一年上半季的14億4436萬美元相比足足下跌51.9%。

南韓對中國出口的半導體生產設備器件，2018年貿易額僅為5億6173萬美元，然而到了2019年卻翻倍成長至14億6988萬美元、2020年則創下14億468萬美元，連續2年超過10億美元，直到去年更創下22億5801萬美元，3年以來翻4倍成長，不過去年下半季卻衰退至8億1365萬美元，比起同年上半季有所減少，今年上半季衰退幅度更為驚人。

報導分析南韓對中國半導體設備出口衰退，主要是因新冠疫情以來北京當局實施的封城令與相關的物流移動限制所導致，當然在美中兩國激烈競爭下，華府當局實施措施禁止包含半導體技術的產品販售至中國境內，也是無可忽視的因素，在美國的制裁下，中國更難將半導體生產設備引進境內。

國際半導體產業協會（SEMI）指出，今年中國半導體設備購買額與前一年相比減少了14%。

在美中競爭情勢激化下，南韓半導體產業出口成績可以說是亮起紅燈！因為半導體占南韓總體出口額比率高達20%，而南韓半導體出口又有62%仰賴中國（包括香港）。

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