中韓外長青島面對面會談　聚焦薩德、晶片四方聯盟

▲大陸外交部長王毅（圖右）與南韓外長朴振（圖左）在青島會談。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

南韓外交部長朴振8日抵達山東青島，展開就任後首次訪華之旅。大陸國務委員、外交部長王毅昨（9）日與朴振在當地舉行正式會談，就中韓關係、南韓欲加入「晶片四方聯盟」、「薩德」防空系統部署、朝鮮半島局勢等議題交換意見。

▲朴振是南韓尹錫悅政府首位訪華的高級官員。（圖／翻攝大陸外交部）

2022年是中韓建交30週年，王毅在會談中引用論語「三十而立」，提出應當堅持獨立自主，不受外界干擾；應當堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切；應當堅持開放共贏，維護產供鏈穩定暢通；應當堅持平等尊重，互不干涉內政；應當堅持多邊主義，遵守聯合國憲章宗旨原則等「五個應當」。

王毅強調，這五個「應當」是兩國人民意願的最大公約數，也是時代潮流的必然要求，「中方願同韓方一道，堅持雙方確定的戰略合作夥伴關係定位，推動中韓關係健康穩定向前發展。」

曾擔任山東大學名譽教授的朴振在訪華前曾表示，「中國是韓國最大貿易夥伴國，在供應鏈方面地位重要，韓國有必要在穩定供應鏈方面強化與中國的溝通和對話。」

▲「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）。（圖／達志影像）

由於美國要求南韓在8月底前回覆，是否加入針對大陸的「晶片四方聯盟」（Chip 4）。因此，朴振在與王毅對談時，還特別強調無排斥大陸或搞「小圈子」的意圖，「雙方同意就維護產供鏈穩定事宜開展對話，致力於產供鏈的完整、安全、暢通、開放和包容。堅持貿易投資自由化，遵守世貿規則，堅持非歧視、非排他、公開、透明原則。」

在區域穩定方面，大陸關心的薩德防空系統也在此次會談中被提及。會談期間，陸韓雙方就「薩德」問題各自闡述立場，認為應重視彼此安全關切，努力予以妥善處理，不使其成為影響兩國關係的絆腳石。