　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

暴雨讓保險業「賠到脫褲」！保時捷、法拉利泡水報廢　18億元飛了

▲▼暴雨集中降在南韓首都圈，首爾江南成為重災區，許多豪華進口車泡在水中。（圖／路透）

▲暴雨集中降在南韓首都圈，首爾江南成為重災區，許多豪華進口車泡在水中。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈（首爾、京畿道、仁川）從8至9日迎來80年規模最大的致災性暴雨，鋒面帶來超過500mm的降雨量，尤其首爾市江南區因低窪地勢，淪為此次暴雨重災區，約5657輛車泡水，其中高達1500輛是高級進口車，包括保時捷、法拉利等，這讓保險業嚇得紛紛召開緊急會議，所有損失金額合計超過774億韓元（近新台幣17.8億元）。

8日晚間首爾江南因暴雨淹水時，網友們上傳主要道路上駕駛們棄車逃跑、或是坐在車頂等待救援的相片，至昨（9）日早晨時這些車輛還是停留在道路上，造成上班尖峰時間交通堵塞。

▲▼暴雨集中降在南韓首都圈，首爾江南成為重災區，許多豪華進口車泡在水中。（圖／路透）

根據《韓聯社》，首爾江南富商與高社經地位人士雲集，隨著此次淪為暴雨重災區，浸泡在洪水中的高級進口跑車、轎車也意外受外界矚目。保險業今（10）日指出，三星火災海上保險、DB損害保險、現代海上火災保險、KB損害保險等大型產物保險公司估計，至少有1500多輛進口車受害，包括法拉利、保時捷、賓利、賓士等豪華進口車。

法拉利要價5億韓元以上、第7代賓士（Mercedes-Benz）S-Class要價2億3000萬韓元、保時捷帕拉梅拉（Porsche Panamera）要價1億8000萬韓元、賓利要價1億7000萬韓元。

另外，賓士、BMW、奧迪、Volvo等知名廠牌的進口車也包含在內。

▲▼暴雨集中降在南韓首都圈，首爾江南成為重災區，許多豪華進口車泡在水中。（圖／路透）

▲▼暴雨集中降在南韓首都圈，首爾江南成為重災區，許多豪華進口車泡在水中。（圖／路透）

三星火災海上保險指出，截至10日上午8時共接獲2371件泡水車理賠案，其中進口車就占了939件，估計損失金額高達251億4000萬韓元（近新台幣5.8億元）；DB損害保險則於9日前便接獲1247件泡水車理賠案，其中進口車便占了397件。合計所有大型與中小型壽險公司接獲的案件，保守估計至少1500輛進口車受害。

上述的5大產物保險公司指出，若算上國產車、進口車等，共接獲5657台車輛受害，合計損失金額高達774億韓元（近新台幣17.8億元）。

產物保險業者指出，過去因颱風、暴雨而慘遭泡水的車輛，因為最後大多報廢處理，估計每輛車的損失金額為1000萬韓元（約新台幣23萬元），不過此次暴雨集中降在首爾，尤其富商雲集的江南地區因低窪地勢淪為重災區，受害的高級進口車不計其數，損失金額如滾雪球般愈滾愈大。

另一名相關人士更驚爆，自從暴雨發生後，高級進口車泡水等相關保險理賠案件如雪片般飛來，這讓保險業高層頓時陷入「恐慌狀態」，紛紛急著召開會議討論，對於保險業而言，無非是巨大的損失。

►南韓遇80年最大暴雨！民眾「棄車逃難」交通癱瘓 斷水斷電超無奈

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
林智堅抄襲很嚴重？　網曝1原因最氣：全面失敗
快訊／國1開啟自動駕駛！　休旅車撞工程防撞車2傷
「Ugly啊」　柯文哲痛批：不只有林智堅一個，一狗票！
快訊／林智堅被撤學位　台大學生會首發聲
北車旁驚藏「豬仔寮」！ 2男1女遭囚禁
首例！　教部同意高苑科大董事會解聘校長
北方冷空氣開始醞釀　有望秋涼時間曝
林智堅律師怒：台大轉移中國軍演焦點　陳亭妃打臉：完全兩件事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

FDA授權「皮內注射」猴痘疫苗　供應量翻5倍！全美飆破9000例

暴雨讓保險業「賠到脫褲」！保時捷、法拉利泡水報廢　18億元飛了

才說不會賣　馬斯克拋售69億美元特斯拉股票

飛機突墜毀高速公路！撞上卡車後解體噴飛　火焰吞沒機身畫面曝

日本「親台派」新防衛大臣曝！7月剛訪台見蔡英文　老爸也挺台

共軍越線恐成新日常　前CIA分析師曝「演習沒做的」是關鍵

美韓下週啟動「危機管理演習」　假設韓半島爆發戰爭

日本內閣今改組！岸田撤換14人與統一教切割　安倍親弟新職位曝光

美智庫兵推：共軍3周毀2艘美航母、數百架戰機！　美台終戰勝

暴雨淹首爾！　西裝男孤困車頂「第一視角」發文曝光

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

FDA授權「皮內注射」猴痘疫苗　供應量翻5倍！全美飆破9000例

暴雨讓保險業「賠到脫褲」！保時捷、法拉利泡水報廢　18億元飛了

才說不會賣　馬斯克拋售69億美元特斯拉股票

飛機突墜毀高速公路！撞上卡車後解體噴飛　火焰吞沒機身畫面曝

日本「親台派」新防衛大臣曝！7月剛訪台見蔡英文　老爸也挺台

共軍越線恐成新日常　前CIA分析師曝「演習沒做的」是關鍵

美韓下週啟動「危機管理演習」　假設韓半島爆發戰爭

日本內閣今改組！岸田撤換14人與統一教切割　安倍親弟新職位曝光

美智庫兵推：共軍3周毀2艘美航母、數百架戰機！　美台終戰勝

暴雨淹首爾！　西裝男孤困車頂「第一視角」發文曝光

有米奇雪芙蕾、波堤獅月餅！　中秋限定「3大療癒肖像禮盒」來了

水上樂園塞滿人肉甜甜圈！他曝恐怖畫面：人多到看不到水

周玉蔻控「嗯哼」遭盜用　告顏寬恒違《著作權法》不成...原因曝

帶回家就當自己人　「粗壯保鑣」張開雙手戒護小貓：這隻我罩的！

緯來電視搬4.95億買仁愛圓環豪宅　刷大安區最高總價紀錄

林智堅遭撤學位　長輩崩潰喊黑暗「小孩不准念台大」：否則打斷腿

FDA授權「皮內注射」猴痘疫苗　供應量翻5倍！全美飆破9000例

富邦人壽三度蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」　奪15獎肯定勇冠壽險業

快訊／外媒曝鴻海入股紫光「台官方要擋？」　經濟部：審查中

阿里山山脈雨後出大景！壯觀虹橋超療癒　跨越「嘉南2縣市」

停車未熄火！男誤催油門暴衝　反應不及撞破麵包店櫥窗玻璃

國際熱門新聞

哈根達斯再驗出禁用農藥！　比利時、新加坡下令下架

即／共軍環台軍演　裴洛西首回應

美智庫兵推：共軍3周毀2艘美航母！　美台終戰勝

台積電「晶片魔法師」　如今成中國半導體推手

專家：台海戰爭代價沉重　美軍損一半戰機

拜登簽署晶片法案　盼美國製造並提高對中競爭力

首爾暴雨　西裝男困車頂成焦點！本尊PO「浪漫第一視角」

裴洛西：中國連日軍演　習近平活像「嚇壞的惡霸」

烏防長險遭暗殺　抓到2名俄特工

男哭求女友爆紅　給淑芬買麥當勞變金句

路透：兩岸20艘海軍船艦「逼近海峽中線」

賣場架上留老鼠屎！　小黑蛇竟鑽出零食袋

烏克蘭駐黎巴嫩使館：首艘運穀船貨物遭買主拒收

少年游河　撿到左輪、烏茲衝鋒槍

更多熱門

相關新聞

中韓外長青島面對面會談 聚焦薩德、晶片四方聯盟

中韓外長青島面對面會談 聚焦薩德、晶片四方聯盟

南韓外交部長朴振8日抵達山東青島，展開就任後首次訪華之旅。大陸國務委員、外交部長王毅昨（9）日與朴振在當地舉行正式會談，就中韓關係、南韓欲加入「晶片四方聯盟」、「薩德」防空系統部署、朝鮮半島局勢等議題交換意見。

日本新防衛大臣親台派！7月剛訪台見蔡英文

日本新防衛大臣親台派！7月剛訪台見蔡英文

美韓下週啟動危機演習　假設戰爭爆發

美韓下週啟動危機演習　假設戰爭爆發

日內閣今改組！岸田切割統一教　安倍親弟職位曝

日內閣今改組！岸田切割統一教　安倍親弟職位曝

首爾暴雨　西裝男困車頂成焦點！本尊PO「浪漫第一視角」

首爾暴雨　西裝男困車頂成焦點！本尊PO「浪漫第一視角」

關鍵字：

日韓要聞南韓暴雨豪雨首爾江南進口車保時捷法拉利泡水保險理賠

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

獨／阿喜放閃無尊：不可能有人對我這麼好

投資客傻眼！　買房後驚見管委會公告：禁買房改套出租

「最衰屋主」還沒入住就變凶宅　868萬哭賣雙車豪墅

男問：17cm全放進去女友為何痛？　許藍方解答

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

嚇壞一票網友！　高嘉瑜突po一張照片喊「挺堅到底」

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面