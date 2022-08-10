暴雨讓保險業「賠到脫褲」！保時捷、法拉利泡水報廢　18億元飛了

▲暴雨集中降在南韓首都圈，首爾江南成為重災區，許多豪華進口車泡在水中。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈（首爾、京畿道、仁川）從8至9日迎來80年規模最大的致災性暴雨，鋒面帶來超過500mm的降雨量，尤其首爾市江南區因低窪地勢，淪為此次暴雨重災區，約5657輛車泡水，其中高達1500輛是高級進口車，包括保時捷、法拉利等，這讓保險業嚇得紛紛召開緊急會議，所有損失金額合計超過774億韓元（近新台幣17.8億元）。

8日晚間首爾江南因暴雨淹水時，網友們上傳主要道路上駕駛們棄車逃跑、或是坐在車頂等待救援的相片，至昨（9）日早晨時這些車輛還是停留在道路上，造成上班尖峰時間交通堵塞。

根據《韓聯社》，首爾江南富商與高社經地位人士雲集，隨著此次淪為暴雨重災區，浸泡在洪水中的高級進口跑車、轎車也意外受外界矚目。保險業今（10）日指出，三星火災海上保險、DB損害保險、現代海上火災保險、KB損害保險等大型產物保險公司估計，至少有1500多輛進口車受害，包括法拉利、保時捷、賓利、賓士等豪華進口車。

法拉利要價5億韓元以上、第7代賓士（Mercedes-Benz）S-Class要價2億3000萬韓元、保時捷帕拉梅拉（Porsche Panamera）要價1億8000萬韓元、賓利要價1億7000萬韓元。

另外，賓士、BMW、奧迪、Volvo等知名廠牌的進口車也包含在內。

三星火災海上保險指出，截至10日上午8時共接獲2371件泡水車理賠案，其中進口車就占了939件，估計損失金額高達251億4000萬韓元（近新台幣5.8億元）；DB損害保險則於9日前便接獲1247件泡水車理賠案，其中進口車便占了397件。合計所有大型與中小型壽險公司接獲的案件，保守估計至少1500輛進口車受害。

上述的5大產物保險公司指出，若算上國產車、進口車等，共接獲5657台車輛受害，合計損失金額高達774億韓元（近新台幣17.8億元）。

產物保險業者指出，過去因颱風、暴雨而慘遭泡水的車輛，因為最後大多報廢處理，估計每輛車的損失金額為1000萬韓元（約新台幣23萬元），不過此次暴雨集中降在首爾，尤其富商雲集的江南地區因低窪地勢淪為重災區，受害的高級進口車不計其數，損失金額如滾雪球般愈滾愈大。

另一名相關人士更驚爆，自從暴雨發生後，高級進口車泡水等相關保險理賠案件如雪片般飛來，這讓保險業高層頓時陷入「恐慌狀態」，紛紛急著召開會議討論，對於保險業而言，無非是巨大的損失。

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