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台大認證「學位騙子」！桃園新選風：知恥近乎勇　籲林智堅退選

▲台大認證論文抄襲，桃園新選風發聲明

▲桃園新選風近月來清楚表達立場，主張桃園不接受一個只會複製貼上的騙子市長。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

台大認定林智堅論文抄襲，引發熱議！「桃園新選風」9日認為，林智堅已經確認是「學位騙子」，呼籲民進黨陣營知恥近乎勇，不要自欺欺人的抱團取暖、集體洗腦後一致對外進行詐術運用，若林智堅不退選，整場選舉將只剩下朝野兩大黨糾結打泥巴戰，該被討論的政策、民生建設將全部被淹沒在政治口水裡！

▲台大認證論文抄襲，桃園新選風發聲明

▲桃園新選風清楚表達立場，主張桃園不接受一個只會複製貼上的騙子市長。（圖／ET資料照）

如此一來，年底的選舉將沒有民意展現空間，只有無限輪迴的意識形態作動，導致更多噁心的敵我識別發生，絕非選民之福。關於論文門風波9日已確定林智堅抄襲，「桃園新選風」聲明如下：

一、 林智堅先生的市政爭議、論文抄襲風波應盡快止息，由於該人選為社會負面示範，然民進黨已經完成桃園市長候選人黨內法定提名程序，未免勞師動眾、曠日廢時，建議林智堅先生停止扮演受害者，自行宣布退選，交由民進黨中央自行補正相關程序及接替人選。

二、 市長、議員選舉應為政策論辯及人選公信力的公民議題討論場域，然朝野兩大黨截至目前為止都是帶著黨內提名爭議、社會質疑入籍桃園。桃園市作為全台直轄市中最年輕的城市，對於市長人選未來的施政擘劃卻遲未見論述空間，若林智堅仍不退選、反對陣營勢必持續就此議題追打，則選舉將再度陷入泥巴戰，到投票前都難見真正的政見及民生展望。

三、 朝野既有政黨、既得利益團體，每到選舉都會以無限輪迴的意識形態作動、切割選民對立，進而各顯神通攫取選票的最大化。然而台灣進入地方自治、民選首長四十年，社會不但未因此更和諧文明，政治人物的言行更從丑角化、綜藝化，走到今天的騙子化、邪術化，其厚黑程度已經到了歷史轉折點，

選民不應沉默當幫兇，必須在今年選舉用實際行動唾棄不誠實的參選人，讓我們的下一代還有機會翻身。「桃園新選風」由無黨籍龜山區議員牛煦庭、桃園區議員參選人羅岳峰、中壢區議員參選人毛嘉慶、觀音區議員參選人戴兆華組成，近月來針對紛擾的「抄跑美利堅」議題，清楚表達立場，主張桃園不接受一個只會複製貼上的騙子市長。

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