民進黨：遺憾台大未採納林智堅提供事證　支持當事人捍衛清白

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對桃園市長參選人林智堅遭到指涉論文相關事件，民進黨發言人黃世杰今（9日）表示，林智堅早已提出非常完整的論文書寫過程，遺憾台大社科院學倫會不僅未讓立場鮮明的蘇宏達院長迴避，也未採納林智堅提供經法院公證過的事證，且在林智堅向台大學倫會表達願意親自說明後，今天以突襲方式，急著召開記者會宣布審查結果。對此，民進黨支持林智堅市長繼續捍衛清白，向社會澄清與說明相關案情。

黃世杰指出，主導審查的召集人蘇宏達立場長期偏頗，在尚未進行審查前，就直接定調此事件為「醜聞」，然而他不僅沒有迴避審查，甚至在林智堅團隊已經表達陳述意願後，急著在今天上午緊急召開記者會，不禁讓人質疑，蘇宏達趕著結案的背後有無其他政治意圖？

黃世杰表示，今天蘇宏達所召開的記者會，並未公布學倫會進行審查的所有經過，是否有學倫會其他成員有不同意見，以及清楚說明為何未採納林智堅市長提供的事證？又為何刻意忽略林智堅表達願意到台大做說明，急著召開記者會公布審查結論，以上諸多疑問，若蘇宏達為首的台大學倫會不向社會大眾說清楚，審查的公正性將受到質疑。

黃世杰重申，民進黨相信林智堅市長個人清白，並支持他繼續捍衛人格聲譽所採行的行動，更要呼籲有心人士不要藉此進行抹黑潑髒水之政治操作。