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記者會6點懶人包！林智堅「1句話」網驚自爆：看就知道抄襲了

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝） 

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者！」台大今認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文，讓林智堅難以接受，並在記者會上直呼，如果他不把資料提供給余生，今天根本不會在這裡。消息曝光後，就有網友整理出記者會的6大重點，而底下一票網友全看傻，直喊太可笑。

針對林智堅稍早召開的記者會，有網友在PTT的Gossiping板上整理出懶人包：

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1、林智堅自稱是受害者
2、分享求學心路歷程
3、民調是林智堅提供，余生若沒有民調則寫不出論文
4、學位與是否參選市長無關
5、台大突然開記者會，讓林智堅有被突襲的感覺
6、蘇宏達未審先判，無視林智堅證據

熱心網友整理的懶人包曝光之後，底下網友紛紛回應，「感謝懶人包，省了幾分鐘免看練肖話」、「這內容空泛的程度只想說可憐」、「3次不去，人家都審核完了，半夜急著寄mail說要去」、「這邏輯真可怕」、「別再扯了，有夠難看」、「第4點，12億球場表示」、「沒有邏輯啊，我更確定你是抄人」、「資料是資料，結論是結論，你資料用同一份沒人有意見吧？但是你的內容相似度那麼高是在搞什麼」。

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

其中更有不少人一見第3點就傻眼表示，「第3點是把人當白痴嗎」、「光第3點就知道不會寫論文」、「第3點快笑死，要不要說鍵盤也是你提供的」、「第3點真的是非常可笑」、「第3點…光看這個就知道他抄襲了」、「第3點就自爆完全沒有寫論文的基本觀念」、「第3點是騙那些沒念研究所的」、「第3點看幾次笑幾次」、「拿第3點出來當理由，真的在騙」。

回顧整場記者會，林智堅劈頭就說自己是受害者，接著分享求學歷程，他在2013年以市議員身分進入台大國發所，希望能夠充電，「我非常珍惜能夠在台大國發所求學的期間」，總盡可能排除公務行程，利用週五、週六時間修課，相信同學也能感受到他的用心。

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

林智堅繼續說道，2014年他接獲民進黨徵召參選新竹市長，因為實在太過忙碌，所以直到2015年市政工作穩定，他才著手寫論文。緊接著進入重頭戲，林智堅直指，台大因余生先行畢業、自己後畢業，而認定他抄襲對方，但當年要不是他提供資料給余生，今天根本不會坐在這裡，他就是「好心被雷劈」，好心答應老師提供民調資料，「我怎麼有需要抄襲他？民調是我提供的，如果沒有民調，他如何完成論文？」

林智堅強調，「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」，市政、政見、政績才是他參選的王道，只不過「我沒有辦法理解，也很難接受，台大學倫會最後做出取消我碩士資格的審定！對於我人格的抹煞、對於我的清白，是很大的影響！」

林智堅更指控，審定委員會召集人、台大社科院長蘇宏達根本是未審先判，他已經寄信去學倫會捍衛清白，結果人還在另個記者會，就得知台大開記者會，「我是一頭霧水，你說有沒有被突襲的感覺？當然有被突襲的感覺！」

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