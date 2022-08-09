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黃帝穎點台大學倫會三大違法缺失　怒轟荒謬：蘇宏達竟比法院還要大

記者詹宜庭／台北報導

台大論文審定委員會9日開記者會公布民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲余正煌，並核定撤銷碩士學位。林智堅下午也大動作回應，其委任律師黃帝穎主張台大學倫會有三大違法缺失，包括「行政程序法第九條客觀義務」、「台大學倫要點第一條公正客觀程序」及「比例原則」。

▲▼林智堅委任律師黃帝穎。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅委任律師黃帝穎。（圖／記者屠惠剛攝）

有關台大論文審定結果，黃帝穎痛批內容有3大違法，第一、違反「行政程序法第九條客觀義務」。根據司法院官網顯示，公證擁有堅強的證明力，經過公證的事件，當事人任何一方或第三人都應承認其效力，萬一將來涉訟，只要提出公證書，法院就得根據它的記載作裁判；而經過認證的文件，其簽名的真實性當事人不得否認。

黃帝穎提到，本案提交的公證書為林智堅2016年2月1日繳交論文初稿後，陳明通透過email回信的證據；然而，審定委員會召集人、台大社科院長蘇宏達卻認為這份資料無法證實林智堅是寫作者，因此不把這個證據當作證明；黃帝穎回擊，台大論文審定會對當事人（林智堅）有利事項並未一律注意，怒嗆「蘇宏達比法院還要大，非常荒謬。」

針對蘇宏達曾於內部信件中指出，委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛台大與社科院的榮譽外，更強調「這個醜聞也再次提醒我們誠實丶紀律和榮譽的重要，各位一定要謹記在心，一生不渝」。黃帝穎認為，蘇已違反「台大學倫會要點第一條公正客觀程序」，因為蘇宏達未見相關資料已先行定調為醜聞，應迴避而未迴避，程序上有明顯重大瑕疵。

最後，黃帝穎批評台大學倫會違反「比例原則」，授與、撤銷學位必有其法定程序，但蘇宏達卻以先入為主、未審先判的草率方式來取代嚴謹程序，如此黑箱作業之方式，違反比例原則。

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