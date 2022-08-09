爭取2521萬整建製冰廠　劉櫂豪允諾協助綠島漁港清淤

▲劉櫂豪(中)受邀參加綠島區漁會理監事會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪，受到綠島區漁會理事長何誌忠邀請，9日前往綠島參加區漁會理監事會議，會議中主席何誌忠特別感謝劉櫂豪，協助爭取漁業署補助2521萬元整建製冰廠，改善漁港基礎設施。

劉櫂豪在理監事會議上提到，理事長何誌忠向他反映，製冰廠的廠房外圍缺乏遮蔽設施保護，廠房設施因受海風及日曬雨淋影響，鐵建結構出現大面積鏽蝕情形，擔心危及廠房結構及作業安全，因此，綠島區漁會特擬定「綠島區漁會製冰儲冰廠設施（備）整建工程」計畫書向漁業署申請補助。

劉櫂豪特別與漁業署范美玲代理署長研商，同意補助綠島區漁會2521萬元，同時考量綠島區漁會沒有信用部，因此提高補助比率，讓區漁會免自籌款。何誌忠理事長也強調，綠島的首座製冰廠也是劉櫂豪立委2014年爭取的，劉立委對綠島漁民的幫助大家都有目共睹，此次特別邀劉立委與會參與理監事會，盼能協助改善綠島漁業的建設發展。

劉櫂豪表示，針對與會理事反映漁民關切的漁業環境改善以及解決漁港清淤問題，將協助區漁會向漁業署來爭取經費辦理，盼望綠島的漁業發展能夠在漁會積極改善，劉櫂豪努力透過中央的協助下，能夠越來越好。