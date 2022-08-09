台大指提供民調不代表論文原創　林智堅：我從頭到尾參與不是原創？

記者杜冠霖／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大今（9日）天上午公布審定結果，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，建議撤銷林生碩士學位。而審定委員會召集人蘇宏達也表示，林智堅「提供民調不代表論文原創」。對此，林智堅回應，民調設計的過程自己都參與其中，「這個怎麼會不是原創？」

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）



林智堅表示，民調絕對是論文原創的一環，大家可能不知道，民調設計的過程我都參與其中，當時我的民調從來沒有領先過對手，從一路最低一直往上爬升，當中就發現蔡仁堅民調一直保持18%，「所以我一直透過不同的問卷交叉比對，為什麼支持他的人這麼穩固，這是哪些人，會對我的選舉產生什麼變化。」

林智堅指出，自己在這個民調設計的時候就參與其中，「這個怎麼會不是原創？」，林智堅直言，余先生拿我的民調，但他根本沒有參與民調的設計，所以他在論文裡面寫「我們」，他應該是說他參考我給予的民調資料，而非「我們」，而我是有參與民調設計的，可以看一下公開的資訊裡面，團隊都有把相關質疑交給學倫會。

對於論文抄襲爭議，蘇宏達表示，審定委員會以林生碩士論文為主比對余生，經過逐章逐節逐段逐小節比對，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，林智堅與余正煌的論文相似度40%，而且3度邀請林智堅、陳明通，皆未到場說明，最後判定林生抄襲。

雖然林智堅、陳明通有提出書面答辯證據，但蘇宏達指出，林生主張他是民調提供者，這是無誤，但余生論文中已經清楚說明，且林生提出主張和說明並無法否認抄襲存在，而陳師所提供給委員會書面聲明，也沒辦法否認林生論文抄襲內容，經過委員會查證，兩篇論文高度相似處，都是余生先寫。

蘇宏達表示，當兩份論文高度重複抄襲時，若無相反證據，即認定發表在後者抄襲發表在前者，這是國際學術的規則，加上相關證據，所以審定委員會判定林生抄襲余生。