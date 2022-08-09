不只高嘉瑜神預言　王世堅曾喊話林智堅：別挑戰社會的智慧

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩論抄襲爭議，台大9日認定屬抄襲且情節嚴重，建議撤銷學位。事實上，早在台大公布審定結果前，同黨的台北市議員王世堅曾2度在節目談及林智堅論文案，先是提醒林智堅尚未登記為候選人，「時間上還來得及」，後再勸告林智堅「社會的判斷已經出來，別挑戰社會的智慧」，如今似乎預言成功。

針對林智堅論文案，王世堅26日曾於節目《鄉民大會》中指出，林智堅還未正式登記為候選人，且民進黨內人才濟濟，時間上還來得及。他反問，若民眾發現做手術醫師論文抄襲，會有人想讓這位醫師開刀嗎？並強調學術關乎全體國人國力展現，甚至可能影響生命安全，學術應保有一定獨立性、自由與尊嚴。

王世堅當時說，他不認為林智堅100%抄襲，只是民進黨內人才濟濟、欲參選者眾多，發生這種重大爭執時，解鈴還須繫鈴人，相信當事人應該知道如何面對這起爭議。

繼提醒林智堅「時間上還來得及」後，王世堅28日於節目《新聞面對面》，勸告林智堅「不要挑戰社會的智慧」。

王世堅再度強調，學術是國家萬年大計，不應該被動搖，從國家與社會價值來看，選舉絕對是一時的，況且林智堅還年輕，處理好論文爭議也不會影響他未來政治前途，「此時此刻，應當是繫鈴人自己處理的時候」，相信以林智堅智慧應該知道該如何做。

王世堅指出，論文是品格問題，球場則是能力問題，競選公職最看重品格跟能力，當上述2項受到質疑時，當事人應該知道如何處理。他強調，社會的判斷已經出來，別挑戰社會的智慧。