快訊／林智堅建議大家去看2本論文　苦笑「沒給初稿就不會有這些雷同」

記者杜冠霖／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大9日天上午公布審定結果，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，建議撤銷林生碩士學位。對此，林智堅表示，希望大家有機會去看一下這2本論文，雷同處都在2016年2月1日公證的初稿裡面，沒有陳明通提供初稿，就不會有這些雷同，「結果是我的資格被取消了，剛剛余正煌還要告我？」

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）



林智堅表示，有另一個遺憾，大家在評論這件事情時，都沒有真正看過這兩本論文，裡面最主要雷同的地方出現在第一章第三節中國字的3、4、5，而這些內容都在2016年2月1日公證的初稿裡面，全部都在裡面，如果沒有陳明通把初稿提供給余先生，這兩本論文就不會有這裏頭的雷同，除這以外，都是他寫他的、我寫我的，沒有雷同。

林智堅指出，希望大家有機會去看一下，就會知道事實不是像部分人指控的那樣，就是這個部分雷同而已，自己覺得很訝異，找到這樣的證據提供給學校，也有陳明通自己聲明就是他給了余正煌，「結果是我的資格被取消了，剛剛余正煌還要告我？」，講完林智堅還苦笑了一聲。

對於論文抄襲爭議，蘇宏達表示，審定委員會以林生碩士論文為主比對余生，經過逐章逐節逐段逐小節比對，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，林智堅與余正煌的論文相似度40%，而且3度邀請林智堅、陳明通，皆未到場說明，最後判定林生抄襲。

雖然林智堅、陳明通有提出書面答辯證據，但蘇宏達指出，林生主張他是民調提供者，這是無誤，但余生論文中已經清楚說明，且林生提出主張和說明並無法否認抄襲存在，而陳師所提供給委員會書面聲明，也沒辦法否認林生論文抄襲內容，經過委員會查證，兩篇論文高度相似處，都是余生先寫。

蘇宏達表示，當兩份論文高度重複抄襲時，若無相反證據，即認定發表在後者抄襲發表在前者，這是國際學術的規則，加上相關證據，所以審定委員會判定林生抄襲余生。

對於林智堅論文案遭到台大認定抄襲一事，指導教授陳明通透過友人轉述，如果台大針對他啟動學倫調查，他將進行完整說明；至於林智堅及余正煌兩位學生論文的完整脈絡，他之前已經完整說明過，請各界明察全貌。

林智堅委任律師黃帝穎稍早發布律師團，提出4點說明指，召集人蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序的公正客觀，學倫會審定違反《行政程序法》第9條規定客觀義務，且學倫會曲解保密規定，無異黑箱作業，既漠視當事人權益，又欠缺有效監督機制擔保，有失公正，此外，學倫會的組織與程序公正客觀有疑，卻有撤銷學位之權限，違反比例原則。