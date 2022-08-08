快訊／外交部譴責中國「無理脫序」　吳釗燮9日召開國際記者會

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西離台後，中國便大動作在台海周圍進行封鎖式實彈軍演，讓台海緊張情勢升級。為此，外交部8日表示，嚴正要求中國政府立即停止升高緊張情勢以及無理脫序行為。而9日外交部長吳釗燮也將親上火線，召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。

外交部批評，中國一再無視國際社會連日的譴責與關切，以及要求中方立即停止軍演的呼籲，仍然蓄意製造危機、不斷挑釁，決定延長在我國周遭海域及中國外海進行實彈海空演訓時間，造成區域緊張情勢的升高，對此外交部予以最嚴厲的譴責。我方嚴正要求中國政府立即停止軍事恫嚇及一切危害區域和平穩定的無理野蠻行為，懸崖勒馬，否則後果自負。



外交部指出，由衷感謝國際社會在台灣遭受中國軍事脅迫時刻，展現前所未有的堅定支持；計有全球40國的行政部門、50國及歐洲議會逾300位國會議員連日為台灣仗義執言。日本外務大臣林芳正於8日與聯合國秘書長會談，強烈譴責中國在台灣周邊進行軍演，且發射彈道飛彈進入日本鄰近海域；日方指出，中國軍事行動已嚴重影響國際社會和平與安定。

紐西蘭外交部長Nanaia Mahuta7日發布新聞稿嚴正關切台海緊張局勢升高，呼籲克制及和平解決兩岸問題。美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在索羅門群島舉行記者會中，譴責中國升高軍演行動，同時與紐西蘭國防部長Peeni Henare共同聲明維繫台海和平穩定的重要性。

阿根廷國會參議院副議長Carolina Losada議員譴責中國在台灣周邊海域實彈軍演，嚴重危害區域安全及國際和平。此外，美國聯邦參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY）及來自美國、日本、瑞士、菲律賓、智利及索馬利蘭等國的多位國會議員也相繼齊聲發聲力挺台灣。



外交部表示，面對中國藉故製造的軍事恫嚇，台灣絕對不會畏懼退縮，會更堅定捍衛主權、國家安全與自由民主的生活方式。我方同時呼籲全球民主夥伴與民主台灣團結一起，共同對抗威權體制的擴張與侵略，避免現狀一再被中方蓄意破壞，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。

針對中共稱將在台灣海峽中線以東軍演常態化，民進黨立委趙天麟、王定宇都呼籲，此次中國這次的軍事挑釁已經很過份，建議蔡英文總統應該召開國際記者會，比照2019年中國國家主席習近平把台灣前途置於一國兩制台灣方案下，以總統的高度表達絕不接受的立場。