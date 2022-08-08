中共將持續完備跨島鏈作戰能力！　國防部記者會22題QA總整理看這

記者蘇晏男／台北報導

針對共軍4日起至今（8日），對我國周邊海空域進行「圍台」實彈軍演，不僅總計203架次共機擾台，共軍更對台海周邊發射11枚東風系列彈道導彈。對此，國防部召開記者會說明應處作為，並強調國軍運用強監偵系統，掌握台海周遭海空域動態，而國軍會依照敵情威脅，對突發裝況的處置作為進行彈性調整。此外，國防部也研判，未來共軍將持續充實、完備各項跨島鏈的作戰能力。《東森新媒體ETtoday》為您整理記者會上，22個媒體提問。

▲針對國軍對共軍演習應處作為，國防部發言人孫立方8日下午召開記者會。（圖／翻攝自YouTube／國防部發言人）

國防部記者會22題QA如下：

Q1：共軍宣稱今持續在台周邊海空域演訓，國軍對共軍動態掌握與因應為何？

國防部情次室次長顏有賢說，國軍都利用聯合情監偵手段，掌握台海周遭海空域動態，除了廣播警告驅離外，會配合載空機，包括陸基防空飛彈、岸置飛彈，實施追蹤監控，全程皆能掌握。

Q2：今天為止，幾架共機、共艦穿越海峽中線？國軍哪些措施能阻止對方越線？

顏有賢表示，這國防部每天會在相關網站做詳細報告；不管是不明航艦或機艦，只要進入我應變區，國軍聯合情監偵系統皆可掌握，除廣播告警驅離外，載空機的對峙，都有相關作業規定驅離，而國軍對此也有非常完備的應處作為。

Q3：此次共軍軍演，美方與我方有哪些合作事項？

顏有賢說，這情資交流議題，不對外公開。

Q4：共軍宣稱此次軍演，五大軍種全數出動，國軍有無掌握航空母艦跟殲-20機動態？

顏有賢回應，中共所有軍事科技發展，一直以來都是我們情蒐重點，不管是武器、裝備等，不管軍方或研發單位也好，都極需想了解、情蒐，至於其他涉及機密性交流及相關運作，不便公開場合說明。

Q5：中共指此次軍演有10個突破，國軍有何看法？

顏有賢指出，國軍本「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，面對所有外來威脅；這次軍演，中共所闡述的10項重點，對國軍來說是非常好的啟示，相關課題將來必納入防衛作戰、建軍備戰裡。

Q6：中共這次演習總共發射幾枚導彈？降落哪些區域？導彈發射軌跡為何？今天共機、艦數量為何？

顏有賢說，剛剛記者會做非常詳細的說明，後續國防部秉持只要進入我應變區，所有共機動態，會適時公布，若有特殊狀態，會召開記者會說明。

Q7：針對共軍延長軍演，國軍有何因應措施？與周邊國家有無聯合應變機制？

國防部作計室次長葉國輝回應，中共軍事演訓會壓迫我們訓練空間跟反應時間，所以國軍不會退縮，會更積極應處。

Q8：這次共軍軍演，共機、艦有無進入我方24浬鄰接區內，距離台灣最近距離為何？

葉國輝表示，中共機、艦從未進入我國領空跟領海，國軍因應敵情，也會派遣相關機艦來實施應處。

Q9：共軍若持續跨越海峽中線，或闖我24浬海域，國均有何因應作為？

葉國輝說，除持續嚴密監控共軍行動，依照經常戰備時期突發狀況處置規定，以及戰備規定應處外，還是會持續嚴密監控。

Q10：未來中共持續試射彈道飛彈，飛越台灣上空，空軍將有何作為？

葉國輝強調，國軍將依照戰備規定，還有相關武器接戰規定來應處。

Q11：有專家呼籲無人機進到領空應該擊落，國防部會修訂相關規定嗎？

葉國輝回應，我們會掌握相關威脅程度，適度應處。

Q11：外傳8/4共軍發射彈道飛彈相關資訊，國防部原有意公布，但聽說被高層阻擋而未發布，是否屬實？

葉國輝指出，自從導彈發射後，我們會即時掌握並追蹤彈道飛彈航跡跟落點，此次研判落點在海上，所以對地面沒威脅，所以國防部決定不予發布。

Q12：本次有無通令交戰規則，何種情況下允許開火？

葉國輝表示，這涉及機密規定，不予公布。

Q13：共機、艦越過中線，逼我軍力守24浬底線，國軍是否會滾動修正突發狀況處置規則？

葉國輝說，我們持續依照敵情威脅，武器裝備更新因素，會來做彈性調整。

Q14：經過此次中共軍演後，國軍在台武器擔任主權宣示重要工作，相較近年國防部建議大力發展飛彈等不對稱作戰能力，此政策是否會檢討或修正？

葉國輝強調，不對稱作戰不是只有針對武器載台，也包含各項戰術跟戰法，所以國軍所有建軍備戰，都已經納入所有不對稱作戰的思維。

Q15：中共軍機、軍艦活動範圍越來越接近我國，國軍可能遭遇被消耗風險，國軍在兵力調派、官兵停休、操演課目上會作哪些調整？

葉國輝說，備戰一直是國軍本務工作，國軍將會視威脅程度，持續訓練，不會鬆懈，也會嚴密監控共軍來做應處。

Q16：國防部針對共軍軍演，有無偵查到可增加國軍戰備需的地方？若共軍實施封鎖，國軍有無能力突破封鎖？

葉國輝表示，中共的軍事行動，對我這次而言是絕佳的訓練機會，也讓我們體會到台澎防衛作戰，就是處處皆戰場，時時做訓練，這句話的意義，也檢視部隊組織功能發揮等工作。

Q17：共軍在台灣外海演習，是否代表第一島鏈被跨越，國防部有何看法？

國防部整評司長苗蕙芬說，依據我方對中共軍力觀察，共軍為了強化跨島鏈的作戰能力，進行反介入、區域拒止、抗擊外軍等實戰化演練，研判未來中共將持續充實、完備各項作戰計畫及軍事行動。

Q18：近期共軍持續用無人機侵擾金門等外島空域，除發射信號彈外，有無更積極、有效處理方式？

陸軍參謀長章元勳說明，我們都會依照國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，以及各相關戰備規定應處，信號槍示警是處置程序之一，各防區除全程監控掌握之外，也會依不同的威脅程度，適切應變處置。

Q19：共軍主力艦性能已較我國優越，海軍是否會加速新型巡防艦籌獲速度，是否堅持國艦國造？

海軍參謀長蔣正國表示，海軍建軍秉持國艦國造原則，還是會依照國軍聯合戰力規劃，並且按照國軍軍事投資建案的作業規定程序辦理。

Q20：中共公布「蘭陽號」執行監控共軍照片，背景疑似和平火力發電廠，請問本圖真實性為何？

蔣正國說，中共在軍演期間不斷對我們實施認知作戰、散布假訊息，海軍對共艦動態做全程監控，這次軍演，共艦絕無進入我領海內。

Q21：共軍射擊彈道飛彈，國軍有無能力追蹤、描繪、解算全程射擊軌跡的能力？

空軍參謀長黃志偉指出，國軍運用聯合情監偵系統，都能及時掌握但到飛彈飛行軌跡擊落點，並且做及時應處？

Q22：面對中共彈道飛彈的恫嚇，國軍現有的建軍策略是否會做出因應的調整？考量彈道飛彈的預警時間極短，如何跨部會強化民間演練？

黃志偉表示，國軍建軍備戰，向來都是本料敵從寬、禦敵從嚴的原則來進行，有關建軍備戰現有方案，會持續進行，並視敵情變化作必要調整；至於全民防空演練，在萬安演習會加強相關演練。