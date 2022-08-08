　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團譴責中共對台武嚇　費鴻泰：但政府不能讓國軍冒不必要的險

▲國民黨立法院黨團8日召開「緊繃的父親節 面對政經全面圍堵 蔡政府對策在哪裡？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立法院黨團8日召開「緊繃的父親節 面對政經全面圍堵 蔡政府對策在哪裡？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

中國不滿美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，對「圍台」實彈軍演及無預警禁止我國柑橘、水果、冷凍魚類和食品類進口，來表達抗議。對此，國民黨立法院黨團8日召開記者會，表示要沉重地請教總統蔡英文、民進黨官員，我們的對策在哪裡？如何給2300萬人一個安穩的父親節？蔡政府是否已經已經準備好相關因應？

國民黨團書記長李德維表示，在父親節的今天，兩岸問題演變成如嚴峻，國民黨團再次要求民進黨政府必須拿出相應的措施，其中最重要的能源政策，蔡政府將天然氣發電比重拉到50％，安全存量也只夠10至11天，經濟部拿出相對因應方案嗎？其次，在這次軍演也凸顯政府資安嚴重問題。

李德維指出，今年6月所公布的110年度公務機關資安稽核報告中顯示，針對「網域主機安全防護檢測」得分為100分，所有受稽核的機關，包括遭到駭客入侵最嚴重的外交部，其主機安全防護也達100％，但網站真正受到網路攻擊時，還剩下多少分？

李德維說，根據服務型智慧政府2.0推動計畫，預估到114年度，政府每年花將近4.5億預算，結果當兩岸緊張對岸發動資訊戰時發現，這筆預算等於丟到水裡；更令人匪夷所思的是，連將在8月27日掛牌成立的數位發展部的官網都是外包，這樣的資安能夠讓民眾安心嗎？國民黨團再次呼籲民進黨政府，必須在方方面面做好相關對策。

對於中國在經濟上封鎖，李德維表示，現階段是農漁民、食品業和中小企業，接下來台灣與中國在貿易上會更加嚴峻，而民進黨政府現在享受馬政府時期所打下來的ECFA基礎，所以才有如此高對中國的出超，一旦兩岸發生經濟戰爭，台灣又該如何面對？這是蔡英文、行政院長蘇貞昌必須好好面對的問題，絕對不能甩鍋給民眾面對，由國人承擔苦果。

國民黨立委費鴻泰則說，國民黨團強烈譴責中共對台進行文攻武嚇，這不是中國人、中華文化該有的樣子，經過這三天來的軍演，這是否讓兩岸人民的距離越來越遠？民進黨最喜歡的反中、仇中，未來是否會更容易、方便來操作？今天是父親節，讓不能回家過節的官兵弟兄姊妹，一定比往年還來的多，因為目前國軍還在戰備期間。

費鴻泰也說，當然，身為軍人必要時必須為國犧牲，這是軍人的職責，但是政府不能濫用，甚至讓國軍弟兄姊妹去冒著不必要的風險。

費鴻泰表示，希望下一個父親節，讓官兵弟兄姊妹能夠正常休假，回家抱抱孩子、親親先生、太太，而不是被緊急召回部隊，擔心是否再也看不到家人。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
真的芭比Q！他短袖、短褲騎車闖南橫　網嚇傻：換膚
小甜甜罹3症狀　慘被下禁孕令！
「全台最正刺青師」出事了！塗麻醉藥膏出大包　判決結果出爐
金管會准當南山人壽董座　尹崇堯內部信曝光
路透：習近平透過軍演「挽救裴洛西危機」　已改變台海現狀
33歲柔術世界冠軍過世　遭警「一槍射頭亡」
共軍圍台空前演習　對台美是「黃金機會」！專家曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文823可能到前線展現決心？　賴香伶：不覺得會有這麼積極的動作

習武熱！外媒指台年輕人開始學作戰　藍議員酸：難怪網咖生意變好了

國民黨團譴責中共對台武嚇　費鴻泰：但政府不能讓國軍冒不必要的險

爭搶年輕人票源　徐景文88節Podcast開播首集「大時鐘」聽中壢

桃園整合邁大步　張善政：努力讓支持者吃定心丸

國民黨中市議員林孟令拋震撼彈　宣布不披藍袍參選最後一屆

中共將持續完備跨島鏈作戰能力！　國防部記者會22題QA總整理看這

捍衛家園！蔡英文感謝國軍　民進黨參選人齊串連致敬

影／「陸軍裝備翻修廠」登文總匠人魂　戰甲砲車維修功臣曝光！

2022新北友善人行環境論壇登場　侯友宜：以人為本打造宜居城市

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

蔡英文823可能到前線展現決心？　賴香伶：不覺得會有這麼積極的動作

習武熱！外媒指台年輕人開始學作戰　藍議員酸：難怪網咖生意變好了

國民黨團譴責中共對台武嚇　費鴻泰：但政府不能讓國軍冒不必要的險

爭搶年輕人票源　徐景文88節Podcast開播首集「大時鐘」聽中壢

桃園整合邁大步　張善政：努力讓支持者吃定心丸

國民黨中市議員林孟令拋震撼彈　宣布不披藍袍參選最後一屆

中共將持續完備跨島鏈作戰能力！　國防部記者會22題QA總整理看這

捍衛家園！蔡英文感謝國軍　民進黨參選人齊串連致敬

影／「陸軍裝備翻修廠」登文總匠人魂　戰甲砲車維修功臣曝光！

2022新北友善人行環境論壇登場　侯友宜：以人為本打造宜居城市

快訊／台耀明停牌、攜子公司台新藥開記者會　傳將公布新藥臨床數據

蔡英文823可能到前線展現決心？　賴香伶：不覺得會有這麼積極的動作

台驊7月營收22.37億元、年減33.55%　前7個月營收年增19.01%

洋腸激戰老婆閨密「珍藏愛愛片」　正宮崩潰反被嗆通姦除罪化

李振昌手肘發炎下二軍　4投有望歸隊解決兄弟投手荒

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

SJ銀赫父親是因「車禍逝世」！　最後公開身影惹淚崩

9頭身美女氣象主播！被封「國寶級美腿」　網暴動：每天看新聞

看好廠辦潛力　國揚子公司12.56億買中和工業地

別被騙了！看起來低熱量、實際上超肥的5種食物：紅棗、雞爪都上榜

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

藍營分裂！張東正脫黨參選彰化市長

苦苓10問蔡英文：不要到處跑行程裝沒事

國史館貼文：中華民國已由北京政府繼承

LIVE／共軍發文「續在台周邊軍演」　國防部1500記者會說明

快訊／國防部：中共海軍13艘作戰艦、情蒐船等　每天在我國24海浬外

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

陸委會再次譴責陸軍演：停止不理性

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

600元走路工疑雲！他起底「神秘人」身分　「陳時中團隊不要裝不認識」

20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

「中共機、艦從未進入我領空、海」　國軍搜獲272則認知作戰假訊息

更多熱門

相關新聞

習近平用軍演「挽救裴洛西危機」

習近平用軍演「挽救裴洛西危機」

《路透社》報導，中國國家主席習近平無法阻止裴洛西訪台，如今透過台海演習挽救「裴洛西危機」。新加坡拉惹勒南國際學院副教授李明江（Li Mingjiang）則指出，軍演「實際上改變了台灣的安全現狀」，讓解放軍擁有新的基礎，在未來的演習時，進一步挑戰底線。

專家：共軍圍台演習對台美是「黃金機會」

專家：共軍圍台演習對台美是「黃金機會」

捍衛家園！蔡英文感謝國軍　民進黨參選人齊串連致敬

捍衛家園！蔡英文感謝國軍　民進黨參選人齊串連致敬

國防部記者會22題QA　總整理看這

國防部記者會22題QA　總整理看這

BBC：台灣興起習武熱　年輕人開始學習作戰

BBC：台灣興起習武熱　年輕人開始學習作戰

關鍵字：

國民黨裴洛西共軍費鴻泰蔡英文國軍第四次台海危機

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

快訊／「在不瘋狂」游否希結婚了！老婆真實身分曝

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

反骨女神宣布喜訊「被驚喜求婚哭了」！

快訊／本土BA.5「暴增9例」！分佈3縣市

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面