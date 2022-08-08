國民黨團譴責中共對台武嚇　費鴻泰：但政府不能讓國軍冒不必要的險

▲國民黨立法院黨團8日召開「緊繃的父親節 面對政經全面圍堵 蔡政府對策在哪裡？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

中國不滿美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，對「圍台」實彈軍演及無預警禁止我國柑橘、水果、冷凍魚類和食品類進口，來表達抗議。對此，國民黨立法院黨團8日召開記者會，表示要沉重地請教總統蔡英文、民進黨官員，我們的對策在哪裡？如何給2300萬人一個安穩的父親節？蔡政府是否已經已經準備好相關因應？

國民黨團書記長李德維表示，在父親節的今天，兩岸問題演變成如嚴峻，國民黨團再次要求民進黨政府必須拿出相應的措施，其中最重要的能源政策，蔡政府將天然氣發電比重拉到50％，安全存量也只夠10至11天，經濟部拿出相對因應方案嗎？其次，在這次軍演也凸顯政府資安嚴重問題。

李德維指出，今年6月所公布的110年度公務機關資安稽核報告中顯示，針對「網域主機安全防護檢測」得分為100分，所有受稽核的機關，包括遭到駭客入侵最嚴重的外交部，其主機安全防護也達100％，但網站真正受到網路攻擊時，還剩下多少分？

李德維說，根據服務型智慧政府2.0推動計畫，預估到114年度，政府每年花將近4.5億預算，結果當兩岸緊張對岸發動資訊戰時發現，這筆預算等於丟到水裡；更令人匪夷所思的是，連將在8月27日掛牌成立的數位發展部的官網都是外包，這樣的資安能夠讓民眾安心嗎？國民黨團再次呼籲民進黨政府，必須在方方面面做好相關對策。

對於中國在經濟上封鎖，李德維表示，現階段是農漁民、食品業和中小企業，接下來台灣與中國在貿易上會更加嚴峻，而民進黨政府現在享受馬政府時期所打下來的ECFA基礎，所以才有如此高對中國的出超，一旦兩岸發生經濟戰爭，台灣又該如何面對？這是蔡英文、行政院長蘇貞昌必須好好面對的問題，絕對不能甩鍋給民眾面對，由國人承擔苦果。

國民黨立委費鴻泰則說，國民黨團強烈譴責中共對台進行文攻武嚇，這不是中國人、中華文化該有的樣子，經過這三天來的軍演，這是否讓兩岸人民的距離越來越遠？民進黨最喜歡的反中、仇中，未來是否會更容易、方便來操作？今天是父親節，讓不能回家過節的官兵弟兄姊妹，一定比往年還來的多，因為目前國軍還在戰備期間。

費鴻泰也說，當然，身為軍人必要時必須為國犧牲，這是軍人的職責，但是政府不能濫用，甚至讓國軍弟兄姊妹去冒著不必要的風險。

費鴻泰表示，希望下一個父親節，讓官兵弟兄姊妹能夠正常休假，回家抱抱孩子、親親先生、太太，而不是被緊急召回部隊，擔心是否再也看不到家人。