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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文823可能到前線展現決心？　賴香伶：不覺得會有這麼積極的動作

▲▼裴洛西在談話中提到台灣總統蔡英文。（圖／路透社）

▲美國眾議院議長裴洛西、台灣總統蔡英文。（圖／路透社）

記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院議長裴洛西離台後，中國便大動作在台海周圍進行封鎖式實彈軍演，讓台海緊張情勢升級。而半個月後正式823砲戰紀念日，民眾黨參選人賴香伶8日上廣播節目，被主持人問及823蔡英文是否會上第一線展現決心？對此，賴香伶表示，近期執政黨特別是蔡英文很低調，不覺得她現在會作這麼積極性的動作。

賴香伶表示，執政黨特別是蔡英文很低調，後來消息出現，確實中共軍演就把台灣包圍起來，相信在這之前蔡英文就知道會有這種可能性，所以發言都很謹慎，這幾天民眾仍安穩過日子，但亞太海上的不平靜，應該會持續一段時間，而這個事件在後續選舉階段會不會衍生出任何效應，還需要再觀察。

對於抗中保台，賴香伶表示，若執政黨只有這樣的思維，不足以處理美台間更實質的要求，「新世代看待台灣政治時，會觀察台灣是否能更有自主性一點，成為新的節點、定位，比較不像過去片面性、二分法，只是抗中保台，這次裴洛西來台也挑戰了這一點。」

對於主持人提問，半個月後就是823砲戰紀念日，蔡英文有沒有可能到前線，賴香伶指出，不覺得蔡英文現在會作這麼積極性的動作，畢竟這次有傳言，蔡英文這次的任何發言、動作，都是美國有一定的要求，但若只配合美國、自主性不存在，以後台灣的抵抗力就變非常低了。

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