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習武熱！外媒指台年輕人開始學作戰　藍議員酸：難怪網咖生意變好了

▲▼共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西離台後，中國便大動作在台海周圍進行封鎖式實彈軍演，讓台海緊張情勢升級。BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）7日指出，隨著兩岸情勢升溫，台灣的年輕人之間最近開始興起了「習武熱」，讓越來越多的年輕人開始投身學習作戰。然而對於外媒報導，國民黨桃園市議員詹江村卻酸，「難怪最近網咖生意變好了！」

據BBC報導，儘管外界十分擔心裴洛西訪台可能引發不良效應，但傅東飛發現，台灣內部的聲音卻不盡相同；台灣不少立委十分歡迎裴洛西來台，因為他們認為，「這不是對中國的挑釁」，「而是美國支持台灣、支持台灣民主的象徵」，不過他們依舊會擔心兩岸情勢，害怕中國真的有一天會武統台灣。

傅東飛表示，如今人們已意識到，中國「在必要時將動用武力統一台灣」的威脅實際存在，尤其在烏俄戰爭爆發後，台灣人民的警覺性也隨之提高。報導指出，對比台灣在今年7月舉行的漢光38號演習與中國近期的「環台軍演」，專家們不難發現，兩岸的軍力相差懸殊，一旦發生軍事對抗，台灣將相形見絀。

隨著台灣年輕一代保衛家國的意識抬頭，傅東飛最近發現，台灣興起了一股新的「習武熱」，越來越多年輕男女已開始投身學習作戰與使用槍械，以便在關鍵時刻能派上用場。傅東飛最近在距離台北半小時車程的一家廢棄廠房中，觀摩了大約30名年輕男女學習基本射擊技能的過程。

他形容，雖然這些年輕人使用的是氣槍，但這些槍和真槍幾乎一模一樣，而且較為高級的訓練班還會全副武裝，身穿防彈服、頭戴頭盔與無線通訊設備，在訓練場地進行巷戰演練。

相關培訓公司的經營者蔣先生（Max Chiang）表示，自2月開始，前來參加槍枝訓練的人數暴增了50%，部分訓練班女學員的人數甚至達到了班級的4、50%；人們從烏俄戰爭的爆發意識到，大國侵略弱小鄰國的現實將不斷發生，而且相關情形也有可能會發生在台灣。

前來學習作戰的女學員麗莎（音譯，Lisa Hsueh）表示，「如果我們和中國的緊張關係引發戰爭，我將會挺身保護我自己和家人。這就是我學習射擊的原因。像我這樣的女性不會上前線作戰。但如果戰爭爆發，我就能在家中保護自己。我們生活在一個民主國家，我珍惜我們的自由，也必須捍衛這些價值觀。我為自己在台灣長大感到幸運。」

對於外媒報導，陸軍官校畢業、上尉軍官退伍的國民黨桃園市議員詹江村卻有不同看法，他感嘆，很多年輕人說要打，但又不願意當兵，更別說當職業軍人，打仗時需要的技能，不是一個打電動就能學來的。

詹江村想起當年中美斷交，讓很多年輕人投身軍校，當時他還在讀高中，高中畢業後也跟很多同學一起報考陸軍官校，印象中那一期有1400多人入伍，但真正畢業的只有942人，同學都很喜歡跟他在一起，因為他是倒數第二名畢業，能夠凸顯同學們的優秀。

詹江村回憶，18歲就投入軍旅，人生精華都在軍中，退伍後領有18%優惠存款，但社會氛圍卻認為是米蟲，他憤而退掉18%優惠存款，但現在很多年輕人說要跟中共奮死一戰，卻又不願意當兵，「國家能避戰就該避戰，烏克蘭有多少網紅義憤填膺志願傭兵鎩羽而歸，傭兵後悔不打了可以回國，你後悔不打了，難不成跳太平洋嗎？」

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